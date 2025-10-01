Ключевые моменты:

В Одессе пострадали сразу две насосные станции. В районе Пересыпи оборудование обесточено и затоплено — движение транспорта там остановлено.

Из-за аварии проезд через Пересыпь невозможен. Водителей просят выбирать другие маршруты и быть осторожными.

Энергетики восстанавливают свет. Несмотря на непогоду, свет уже вернули более 66 тысячам семей.

Работы по восстановлению продолжаются, особенно в Одессе и пригороде.

Что происходит с водоснабжением и светом после ливня

Последствия аномального ливня в Одессе становятся всё серьёзнее. По информации «Инфоксводоканала», в городе затопило две канализационные насосные станции — в районах Пересыпи и Чубаевки.

На Пересыпи насосная станция вместе с резервными генераторами оказалась полностью под водой. Кроме того, отключилось электроснабжение — сейчас его восстанавливают специалисты ДТЭК. Пока работа оборудования невозможна, и это влияет как на водоотвод, так и на движение транспорта — проезд через Пересыпь временно закрыт.

На Чубаевке ситуация аналогичная — ливневые стоки затопили станцию, и её работа приостановлена. Команды коммунальных служб и энергетиков круглосуточно трудятся над восстановлением.

Параллельно энергетики Одесской области продолжают устранять аварии. За день удалось вернуть электричество 66,6 тысячам семей в 131 населённом пункте. Однако почти 24 тысячи потребителей пока остаются без света. В Одессе и пригородах ситуация остаётся самой тяжёлой — работы ведутся без остановки, в том числе ночью.

Несмотря на трудности, системы водо- и газоснабжения в регионе функционируют нормально. Власти призывают жителей не приближаться к линиям электропередач — это опасно.