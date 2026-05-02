Картошка с приданым
Двое мужчин:
— Видел на Привозе молодую картошку? Сто гривен кило.
— Сто?! Она что, сразу с маслом и укропом продается?
— Да нет, просто молодая.
— За такие деньги она должна быть не молодая, а перспективная… с высшим образованием и планами на будущее.
— А по сто пятьдесят?
— Это уже, наверное, картошка с приданым.
А что же с ценами?
Овощи на одесском Привозе
Цены за один килограмм:
- картофель ― 20-40 грн;
- картофель «молодой» ― 100-150 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-200 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-100 грн;
- огурцы — 45-100 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 30-100 грн;
- капуста ― 25-40 грн; «молодая» ― 40-55 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редиска ― 25-70 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе
Цены за один килограмм:
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 50-110 грн;
- мандарины ― 35-110 грн;
- клубника ― 180-300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 55-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- ребра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- ребра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора