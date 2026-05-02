Картошка с приданым

Молодая картошка на Привозе
Двое мужчин:

— Видел на Привозе молодую картошку? Сто гривен кило.
— Сто?! Она что, сразу с маслом и укропом продается?
— Да нет, просто молодая.
— За такие деньги она должна быть не молодая, а перспективная… с высшим образованием и планами на будущее.
— А по сто пятьдесят?
— Это уже, наверное, картошка с приданым.

А что же с ценами?

Овощи на одесском Привозе

Цены за один килограмм:

  • картофель ― 20-40 грн;
  • картофель «молодой» ― 100-150 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 50-200 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 45-100 грн;
  • огурцы — 45-100 грн;
  • сладкий перец — 65-100 грн;
  • баклажаны — 30-100 грн;
  • капуста ― 25-40 грн; «молодая» ― 40-55 грн;
  • чеснок — 100-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • редиска ― 25-70 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград ― 50-100 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • апельсины ― 50-110 грн;
  • мандарины ― 35-110 грн;
  • клубника ― 180-300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 55-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-270 грн;
  • телячья шея — 200-250 грн;
  • ребра — 130-180 грн;
  • антрекот — 180-250 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200-260 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-280 грн;
  • ребра — 210-260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

