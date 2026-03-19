Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

Двух женщин и одного из мужчин госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Их жизни вне опасности. Еще одному мужчине помощь оказали на месте.

Напомним, в ночь на 19 марта 2026 года Одессу массированно атаковали вражеские ударные дроны. Эта атака привела к разрушениям и пожарам в жилых домах в Приморском, Киевском и Хаджибейском районах города. В частности, частично разрушены верхние этажи двух высотных жилых комплексов, где были зафиксированы прямые попадания «шахедов» в квартиры, а также частный сектор и двухэтажный жилой дом в историческом центре Одессы. Из заблокированных квартир спасли троих жильцов.

Также пострадала территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 автомобилей.

На утро сегодняшнего дня все возникшие пожары ликвидированы. На местах «прилетов» продолжают работать экстренные и коммунальные службы. Работают оперативные штабы. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления страны-агрессора против гражданского населения.