Ключевые моменты:

Сакуры зацвели в парке Победы: две аллеи у Дворца спорта и площади 10 Апреля — сказка для фото.

Редкое цветение в Одессе длится 5-14 дней — спешите с селфи.

Цветущая Одесса очаровывает

В сердце Одессы, в парке Победы, расцвели две волшебные аллеи сакур. Одна возле Дворца спорта, а другая сразу при входе с площади 10 Апреля.

Эти нежно-розовые деревья, являющиеся настоящей редкостью для нашего города, превратили парк в сказочный уголок, где каждый листик будто сияет под весенним солнцем.

Добавим, что жители Одессы и гости города уже массово направляются сюда, чтобы запечатлеть магию цветения сакур в своих смартфонах.

Правда, пышное цветение будет длиться от 5 дней до двух недель, в зависимости от капризов погоды. Так что не медлите — весна в Одессе проходит быстро.

Также стоит посетить Крымский бульвар, также весь розовый от цветения деревьев.

Напомним, зацвела старейшая сакура Одессы в Ботаническом саду ОНУ им. Мечникова.