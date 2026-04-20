20 апреля в Приморском районе Одессы в припаркованном автомобиле обнаружили мертвым 51-летнего депутата горсовета Александра Иваницкого.

Прохожие заметили тело и вызвали полицию.

Предварительно рассматривается версия самоубийства огнестрельным оружием, продолжаются экспертизы.

Иваницкий представлял партию «Доверяй делам», председатель комиссии по ЖКХ, экологии и ЧС, депутат нескольких созывов.

Подробности трагедии

20 апреля в Приморском районе Одессы в припаркованном на улице автомобиле обнаружили тело 51-летнего депутата Одесского городского совета Александра Иваницкого.

По информации главного управления Нацполиции Одесщины, прохожие заметили тело мужчины в автомобиле и вызвали полицию. На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа. К слову, предварительно правоохранители считают, что Иваницкий мог покончить с собой с помощью огнестрельного оружия. Окончательные выводы ожидаются после экспертиз.

Александр Иваницкий представлял партию «Доверяй делам», возглавлял постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций. Он был депутатом нескольких созывов горсовета и ранее занимал должности главы Беляевской РГА, первого заместителя председателя Ренийской РГА и заместителя мэра Черноморска.

Также Иваницкий имел образование инженера-строителя, юриста, кандидата технических наук.

Согласно декларации основные активы семьи (квартиры в Одессе, нежилые помещения, земельные участки, доли в компаниях, ценные бумаги и автомобиль) оформлены на жену. Источники доходов включали зарплату, продажу имущества и корпоративных прав.

