Ключевые моменты:
- 20 апреля в Приморском районе Одессы в припаркованном автомобиле обнаружили мертвым 51-летнего депутата горсовета Александра Иваницкого.
- Прохожие заметили тело и вызвали полицию.
- Предварительно рассматривается версия самоубийства огнестрельным оружием, продолжаются экспертизы.
- Иваницкий представлял партию «Доверяй делам», председатель комиссии по ЖКХ, экологии и ЧС, депутат нескольких созывов.
Подробности трагедии
20 апреля в Приморском районе Одессы в припаркованном на улице автомобиле обнаружили тело 51-летнего депутата Одесского городского совета Александра Иваницкого.
По информации главного управления Нацполиции Одесщины, прохожие заметили тело мужчины в автомобиле и вызвали полицию. На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа. К слову, предварительно правоохранители считают, что Иваницкий мог покончить с собой с помощью огнестрельного оружия. Окончательные выводы ожидаются после экспертиз.
Александр Иваницкий представлял партию «Доверяй делам», возглавлял постоянную комиссию по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций. Он был депутатом нескольких созывов горсовета и ранее занимал должности главы Беляевской РГА, первого заместителя председателя Ренийской РГА и заместителя мэра Черноморска.
Также Иваницкий имел образование инженера-строителя, юриста, кандидата технических наук.
Согласно декларации основные активы семьи (квартиры в Одессе, нежилые помещения, земельные участки, доли в компаниях, ценные бумаги и автомобиль) оформлены на жену. Источники доходов включали зарплату, продажу имущества и корпоративных прав.
