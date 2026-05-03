Ключевые факты:

Одесса в «зоне кислотных дождей»: Согласно расчетной модели, наш город попадает в зону химической конверсии и умеренного экологического влияния.

Согласно расчетной модели, наш город попадает в зону химической конверсии и умеренного экологического влияния. Море как фильтр: Благодаря тому, что шлейф проходит над морской акваторией, риск прямого отравления людей через дыхание практически отсутствует — токсины оседают в воду и разбавляются.

Благодаря тому, что шлейф проходит над морской акваторией, риск прямого отравления людей через дыхание практически отсутствует — токсины оседают в воду и разбавляются. Угроза не для людей, а для почв: Основной риск для Одесского региона заключается не в острых заболеваниях, а в выпадении сульфатных и нитратных аэрозолей, влияющих на агроугодья и водоемы.

Химическое эхо Туапсе: почему Одессе важен мониторинг

Расстояние между российским городом Туапсе и Одессой составляет около 740 километров (по морю), что, согласно пространственно-динамической модели гидробиолога Владислава Балинского, относит наш регион к Зоне №4 (300–2000 км).

На этой дистанции состав дымового шлейфа радикально меняется: «газы-убийцы» и тяжелые капли нефти, характерные для ближних зон, рассеиваются, но запускаются процессы фотохимического старения.

Главная возможная опасность для Одессы — это трансформация газов в кислоты. Диоксид серы (SO₂) и оксиды азота (NOₓ) в процессе движения постепенно превращаются в серную и азотную кислоты. Это может приводить к так называемым «кислотным дождям», которые имеют низкую концентрацию токсинов и не представляют мгновенной угрозы здоровью, однако могут постепенно закислять почвы и влиять на состояние прибрежных вод.

Важным фактором является морской путь переноса шлейфа. Над открытым морем токсичные вещества активно поглощаются водой, оседают в донные отложения и перерабатываются планктоном. Это формирует экологические риски для рыболовства и биоты Черного моря, но исключает сценарий острой токсической катастрофы для населения Одессы.

Поскольку концентрация опасных веществ на таком расстоянии падает практически пропорционально квадрату дистанции, эксперты рекомендуют сосредоточиться не на мерах гражданской защиты, а на регулярном экологическом мониторинге качества почв, воды и сельскохозяйственной продукции в ближайшие месяцы.

Напомним, в ночь на 1 мая российский курорт Туапсе в Краснодарском крае уже в четвертый раз за последние две недели навестили украинские дроны. На территории местного нефтеперерабатывающего завода и морского терминала вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также: Третий разлив масла за два года: Одесский залив превращается в зону экоцида