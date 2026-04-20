Ключевые моменты:

В Одессе затягивается принятие правил для фасадов в историческом центре, входящем в зону ЮНЕСКО.

Документ должен остановить хаотическую застройку и изменить внешний вид домов.

Проект уже обнародован, но получил много критики от архитекторов и ОСМД.

Специалисты указывают спорные нормы и требования, которые могут противоречить действующему законодательству.

Архитекторы предупреждают: жесткая регулировка цветов и отделка может повредить подлинности исторических фасадов.

Среди предложений – ремонты крыш, осушение подвалов, гидроизоляция фундаментов и отвод дождевой воды.

Одесса рискует потерять исторический вид

Городские власти Одессы за полгода так и не представили правила содержания фасадов в историческом центре. К слову, этот документ должен остановить архитектурный беспорядок в зоне ЮНЕСКО. Правда, завис на стадии доработки.

На заседании комиссии по коммунальной собственности директор департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Федор Стоянов пояснил, что проект обнародовали и обсудили. Однако он получил много критики от профильных организаций. В частности, замечания направили региональное отделение Союза архитекторов Украины и объединение председателей ОСМД.

Одесский архитектор Николай Чепелев в комментарии «Думской» указал на спорные нормы и юридические риски в проекте. Ведь некоторые положения не основываются на действующем законодательстве и регулируют то, чем город не должен заниматься.

Примерами стали жесткие требования к внешнему виду фасадов, включая цвета и обязательную отделку боковых и дворовых стен штукатуркой и краской.

По словам Чепелева, это противоречит принципам сохранения подлинности и может разрушить исторический учет старой застройки.

Добавим, что глава одесского отделения Союза архитекторов Николай Матюшенко в письменных замечаниях перечислил системные проблемы. Он предлагает добавить обязательное финансирование ремонта крыш исторических построек независимо от собственности. Также необходимо осушать подвалы, осуществлять гидроизоляцию фундаментов и отвод дождевой воды перед фасадными работами.

В целом Матюшенко акцентировал внимание на эксплуатации: запретить вынос кондиционеров на фасады памятников, размещать их внутри; проводить архитектурные конкурсы и обсуждения на градостроительных советах всех проектов в центре; усилить контроль над ремонтами. Что касается коммуникаций, то прятать кабели в коробках или подземные каналы, чтобы не портить декор. Дополнительно нужно размещать таблички с персоналиями на фасадах.

Союз отмечает отсутствие в городе механизма контроля за состоянием памятников и ответственного органа. Без этого правила останутся на бумаге.

