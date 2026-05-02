Ключевые моменты:

Дом профсоюзов до сих пор стоит за высоким забором, а полноценного восстановления после пожара так и не произошло.

Часть помещений используют как офисы, но само здание остается символом трагедии для многих одесситов.

На Куликовом поле теперь можно увидеть искореженную российскую военную технику — новый знак времени.

Площадь, где когда-то стоял памятник Ленину и собирались пророссийские силы, сегодня напоминает, чем заканчиваются имперские сценарии.

Что сейчас с Домом профсоюзов?

После работы экспертов следственно-оперативной группы здание оказалось открытым для всех желающих. Попытки профсоюзов установить перегородки, чтобы отделить уцелевшие флигели и предотвратить мародерство, успеха не имели.

Посетители ломали конструкции. Поэтому здание пришлось огородить стальным забором. Он неоднократно менял свою окраску: от сине-желтой — до красно-черной.

Планируют ли восстановить здание?

Уже в конце мая 2014 года жители Одессы предложили снести сгоревший Дом профсоюзов. Воспоминания о недавней трагедии были нестерпимо горькими. А на месте здания — построить церковь или мемориальный комплекс в память о людях, которые здесь погибли.

Но Федерация профсоюзов Украины заявила, что планирует восстановить дом. Стоимость реставрации тогда оценивалась в 50 миллионов гривен.

Пока профсоюзы искали средства на дорогостоящие работы, в 2015 году Михаил Саакашвили, который в то время занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, объявил, что в здании должен разместиться штаб Военно-морских сил Украины.

А прокуратура Одесской области и Фонд госимущества подали иск в суд с требованием передачи Дома профсоюзов в государственную собственность. Это обосновывалось тем, что спорный объект недвижимости является госсобственностью и используется ответчиком — Федерацией профсоюзов Украины — без надлежащих правовых оснований.

Судебные разбирательства длились несколько лет. Но в результате здание в государственную собственность так и не передали. Федерации профсоюзов удалось доказать, что оно было выкуплено за средства профсоюзных организаций еще в 1984 году.

Реставрация «на паузе»

С 2017 года профсоюзы начали ремонтировать здание. Правда, восстановить удалось немногое. Разве что фасад частично привели в порядок — очистили от копоти. Провели и некоторую реставрацию — за счет профсоюзных взносов и привлеченных инвесторов.

Но внутреннее оформление многих залов не завершено. Основные разрушения — законсервированы. Центральная часть здания, пострадавшая от пожара, до сих пор капитально не восстановлена. Часть окон затянута защитной пленкой.

В то же время профсоюзы, как и прежде, не отказываются от намерения выделить часть площадей здания под мемориальный музей. Но его проект почти за 12 лет так и не появился. Да и средств на это сегодня нет.

Профсоюзы за надежной оградой

Здание кажется практически безлюдным. Но в той его части, что уцелела, до сих пор продолжают работать некоторые административные отделы Федерации профсоюзов. По крайней мере — судя по объявлению на металлических дверях в боковой части дома. И попасть в ее офис можно не с парадного входа, а через калитку возле ворот заднего двора.

Двор тоже огорожен высоким забором, увенчанным металлическими шипами. Что находится за оградой, узнать практически невозможно. Вероятно, Федерация профсоюзов решила принять такие серьезные меры предосторожности после скандала, вызванного несколько лет назад сооружением здесь накануне 2 мая мангала для шашлыков.

Аренда офисов и закрытая столовая

Офисы, расположенные в боковых частях здания, сдаются в аренду. И, судя по количеству припаркованных рядом автомобилей, часть из них точно не пустует.

Как и прежде, на углу дома висит яркий баннер столовой. Когда-то ее реклама встречала гостей города, выходивших с вокзала со стороны Куликова поля. Она привлекала проголодавшихся пассажиров приемлемыми ценами и простым, но аппетитным меню.

Сегодня столовая не работает. За стеклом ее закрытых дверей — пустое помещение с осыпавшейся штукатуркой. То есть возвращаться сюда предприятие общественного питания не планирует.

Цветы на пути к «Дому смерти»

Обычно возле Дома профсоюзов довольно безлюдно. Величественное здание — несмотря на выбитые окна и заколоченные двери — стало для одесситов местом ужаса и горя. Кажется, люди инстинктивно обходят его стороной. Но каждый год 2 мая жители города приносят сюда цветы. В этот день, предотвращая провокации, по периметру Куликова поля дежурит полиция.

Когда-то на заборе, ограждающем Дом профсоюзов, вывешивали фотографии жертв противостояния, спровоцированного страной-агрессором. К ним приносили цветы и лампадки. В последние годы цветы кладут просто на площадь. Они лежат здесь и сейчас — совсем свежие. А на асфальте — надпись, которую пытались стереть: «Дом смерти». Но, как ни горько, сегодня зданий, сожженных «русским миром», в Одессе становится все больше.

История и современность Куликова поля

Тюремное кладбище

Самая большая площадь Одессы получила название в честь помещика Николая Овсянико-Куликовского. В начале XIX века он владел здесь большим земельным участком, который соседи назвали Куликовскими полями. Позже это название превратилось в привычное нам «Куликово поле».

В 1826 году рядом с этим местом построили Одесский тюремный замок. А поле, по предположению некоторых историков, стало местом захоронений умерших заключенных.

По одной из версий, в 1878–1882 годах здесь хоронили членов террористической революционной организации «Народная воля», которых казнили во дворе соседней тюрьмы.

Братская могила

В 1918 году на Куликовом поле предали земле погибших в январских боях между большевиками и силами Центральной Рады — гайдамаками и юнкерами.

Сначала исполкомом советских и рабочих депутатов было решено похоронить большевиков и гайдамаков отдельно. Соответственно, и венки, возложенные на могилы, должны были иметь разные надписи: «Жертвам социальной революции» и «Жертвам заблуждения, созданного контрреволюционерами».

Но в итоге и красногвардейцев, и гайдамаков, и мирных жителей, среди которых были дети, похоронили в одной братской могиле. Как писали тогда газеты, ее выкопали «по огромному радиусу ровным широким кругом, в рост человека». В общую могилу было опущено 119 гробов.

По воспоминаниям сына архитектора Генриха Топуза, в 60-х годах, во время строительства Дворца профсоюзов, братская могила была разрыта, а останки перенесены в другое место — ближе к остановке 18-го трамвая. Там и установили монумент, получивший название «Братская могила борцов за советскую власть». Его авторы: скульптор Петр Кравченко и архитектор Генрих Топуз.

Но эта братская могила была только первым массовым захоронением на Куликовом поле. В августе 1919 года там были похоронены те, кто погиб в боях с немецкими колонистами, — в том числе курсанты пехотных и артиллерийских курсов. В марте 1920 года — останки 37 жертв деникинцев, убитых в последние дни перед уходом белогвардейцев из Одессы.

В 1944 году на Куликовом поле хоронили воинов, погибших при освобождении Одессы от фашистских захватчиков. Позже всех их перезахоронили. Часть останков — на Аллее Славы в парке Шевченко, другую — на Втором Христианском кладбище.

Несмотря на мрачное соседство с городской тюрьмой и слухи о захоронениях здесь несчастных заключенных, в конце XIX века Куликово поле стало местом народных гуляний. Здесь отмечали Новый год, Рождество, Пасху. Шумели ярмарки, приезжали цирки, зверинцы, карусели и аттракционы.

Самый высокий Ленин и российский металлолом

В 1967 году, к 50-летию установления советской власти, на Куликовом поле возвели самый большой в городе памятник Ленину. Его высота достигала около 10 метров.

В 2006 году по решению мэра Эдуарда Гурвица монумент перенесли в Савицкий парк. А в 2016-м памятник оказался в этнографическом комплексе «Фрумушика-Нова». Сегодня свергнутый Ленин стал частью музея соцреализма под открытым небом.

Когда площадь избавилась от «вождя мирового пролетариата», вице-мэр Михаил Кучук объявил о планах построить на Куликовом поле торговый центр. Однако эту идею одесситы и историки восприняли критически. Поэтому ТЦ «на костях» здесь построить не удалось.

В мае 2014 года оно стало местом противостояния участников Евромайдана и сторонников «русской весны». После аннексии Крыма, сепаратистского захвата Донбасса, проекту «Новороссия» была нужна Одесса. Ей отводилась роль очередной «народной республики». В феврале 2014 года антимайдановцы разбили на Куликовом поле свой лагерь. Там проходили бесконечные митинги. А 2 мая демонстрации переросли в открытое вооруженное столкновение майдановцев и сепаратистов. Его трагическим финалом стал пожар в Доме профсоюзов.

Сегодня на Куликовом поле развернута выставка военной техники. В ряд выстроены искореженные российские танки и бронетранспортеры. Символы «русского мира», который 2 мая 2014 года привел к гибели 48 человек, еще более 200 людей получили ранения и травмы.

