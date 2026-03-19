Ключевые моменты:

Ночью 19 марта РФ атаковала Одессу ударными дронами.

На город шла группа из не менее 20 БпЛА.

Зафиксированы попадания в жилые дома и в центре города, возникли пожары.

Пострадали ЖК и частные дома.

Известно о трех пострадавших.

Хронология атаки

Воздушную тревогу в Одессе и области объявили в 23:35. По данным Воздушных сил, со стороны Черного моря на побережье зашла группа из как минимум 20 вражеских БпЛА. Параллельно сообщалось об угрозе применения баллистики из Крыма (впрочем, вскоре данная угроза миновала).

Первоначально «шахеды» двигались в сторону Черноморска, но вскоре сменили курс на Одессу. Мониторинговые каналы предупреждали об опасности для всех районов города:

«Все на Одессу летят! Центр, Порт, Пересыпь – быть в укрытии!»

Также сообщалось об угрозе для Молдаванки, Черемушек и Таирова.

Вскоре после работы сил ПВО в городе прогремела серия мощных взрывов.

Позже сообщалось о попадании «шахеда» в известный жилой комплекс и о пожаре в центре Одессы:

«Прилет в ЖК в Одессе! Тупо в квартиру залетел… Также падения шахеда есть в центре Одессы… Часть дома рухнула… Прилет и сильный пожар в центре Одессы. В горящем доме есть люди».

По предварительной информации, «прилеты» случились в ЖК «4 сезона» на проспекте Леси Украинки и ЖК «Большой Фонтан» на улице Львовской.

Официальные данные

В Одесской городской военной администрации (ГВА) подтвердили: в результате массированной вражеской атаки повреждена жилая многоэтажка в одном из районов города, а также нежилое здание в другом районе.

«Все оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», – написал в соцсетях глава ГВА Сергей Лысак.

Позже он уточнил масштаб разрушений:

«В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в жилую застройку города. Повреждены две многоэтажки, жилой дом исторического центра и здания в частном секторе»

На местах «прилетов» возникли пожары, их успешно ликвидировали спасатели.

В настоящее время известно о трех пострадавших, двое из них госпитализированы в городскую больницу.

«Все оперативные и коммунальные службы работают на местах, идет ликвидация последствий», – добавил Сергей Лысак.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на 18 марта Одесская область снова оказалась под атакой ударных беспилотников. В результате удара пострадал объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.