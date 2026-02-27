Ключевые моменты:

В Одессе 27 февраля курсируют бесплатные автобусы вместо трамваев и троллейбусов.

Мэрия публикует расписание, но предупреждает: возможны изменения.

Пассажиры жалуются на отсутствие автобусов по выходным и срывы графика.

Бесплатный транспорт в Одессе 27 февраля

В пятницу, 27 февраля, социальные автобусы продолжат курсировать по 12 маршрутам. Городские власти регулярно публикуют актуальные графики их движения. При этом подчёркивают: расписание носит информационный характер и может меняться из-за пробок или технических неисправностей.

Узнать время прибытия автобуса или оставить жалобу можно в информационном центре по телефонам:

(048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 (понедельник–пятница, с 08:00 до 20:00).

Несмотря на бесплатный проезд, одесситы продолжают массово жаловаться. Люди пишут, что по выходным автобусы почти не ходят, в будни днём их трудно дождаться, а вечером рейсы заканчиваются слишком рано. Также звучат обвинения в нарушении графиков и даже в требовании оплаты на бесплатных маршрутах.

Обращения, связанные с конкретными нарушениями, передаются в профильный департамент городского совета. Однако, по словам пассажиров, быстрой реакции пока нет.

25 февраля на сессии Одесского горсовета депутаты обсудили вопрос восстановления движения электротранспорта. Полноценный запуск трамваев и троллейбусов возможен ориентировочно через месяц — при условии, что не будет новых обстрелов и повреждений инфраструктуры. Пока же бесплатные автобусы остаются единственной альтернативой для тысяч горожан.

