Ключевые моменты:

В результате вечерней атаки России на Одессу погибли три человека.

Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены жилые дома, последствия удара продолжают уточнять.

Вечером 14 июля российские войска вновь атаковали Одессу управляемыми авиационными ракетами. Первоначально начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены жилые дома.

«Враг вновь атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома», – написал он в соцсетях.

Позже он уточнил информацию о последствиях атаки:

«По состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким… Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести».

Напомним, во вторник, 14 июля, российская армия устроила очередной налет беспилотников на Одесскую область. В самой Одессе обошлось без пострадавших, но взрывной волной были повреждены здания и выбиты окна.

«Сейчас все проемы уже закрыты, составлены акты для выплаты компенсации горожанам. Коммунальные службы оперативно привели территорию в порядок», – добавил Лысак.

Также сообщалось, что в результате удара дрона по портовой инфраструктуре Одесщины пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Погибли два человека.

Помимо этого, в тот же день, 14 июля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одесскому району. Под ударом врага оказался частный сектор в пригороде Одессы. Погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал. Поврежден двухэтажный жилой дом, а также три близлежащих.