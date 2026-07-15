Ключевые моменты:
- В результате вечерней атаки России на Одессу погибли три человека.
- Еще трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
- Повреждены жилые дома, последствия удара продолжают уточнять.
Вечером 14 июля российские войска вновь атаковали Одессу управляемыми авиационными ракетами. Первоначально начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие, а также повреждены жилые дома.
«Враг вновь атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома», – написал он в соцсетях.
Позже он уточнил информацию о последствиях атаки:
«По состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким… Еще три человека получили ранения. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести».
Напомним, во вторник, 14 июля, российская армия устроила очередной налет беспилотников на Одесскую область. В самой Одессе обошлось без пострадавших, но взрывной волной были повреждены здания и выбиты окна.
«Сейчас все проемы уже закрыты, составлены акты для выплаты компенсации горожанам. Коммунальные службы оперативно привели территорию в порядок», – добавил Лысак.
Также сообщалось, что в результате удара дрона по портовой инфраструктуре Одесщины пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых островов. Погибли два человека.
Помимо этого, в тот же день, 14 июля, российская армия нанесла очередной ракетный удар по Одесскому району. Под ударом врага оказался частный сектор в пригороде Одессы. Погибла пожилая женщина, еще один человек пострадал. Поврежден двухэтажный жилой дом, а также три близлежащих.