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Надя Дорофеева приехала в Одессу с концертом во время массированных российских атак.

Из-за воздушных тревог певица и ее команда ночевали в подземном паркинге.

За сутки в Одессе раздалось 13 воздушных тревог, из-за чего артистка почти не отдохнула.

Несмотря на опасность, концерт состоялся, а после выступления Дорофеева посетила одесский пляж.

Дорофеева пережила тяжелую ночь

Певица Надя Дорофеева приехала в Одессу с концертом, однако ее визит совпал с очередной волной российских атак. Именно из-за частых воздушных тревог артистке и ее команде пришлось неоднократно спускаться в укрытие, а ночь провести в подземном паркинге.

Впоследствии артистка сообщила, что только за сутки в городе 13 раз объявляли воздушную тревогу. Поэтому она вместе с командой постоянно переходила к укрытию. По словам певицы, из-за непрерывных сигналов тревоги полноценно отдохнуть так и не удалось.

Добавим, что, несмотря на сложную ситуацию, концерт в Одессе состоялся. Перед зрителями Дорофеева появилась в серебристой мини-юбке, синей короткой куртке и белых сапогах.

Кроме этого, после выступления певица удосужилась посетить побережье. В соцсетях она поделилась фотографией с одесского пляжа, добавив подпись: «Первый пляж в этом году».

В комментариях же поклонники поблагодарили артистку за то, что она не отменила концерт, несмотря на опасность.

Напомним, утром 13 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Одесской области, применив ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки пострадали объекты гражданской инфраструктуры: в жилом доме выбило окна, а на территории автотранспортного предприятия полностью сгорели шесть автобусов. Еще 11 автобусов и шесть легковых автомобилей были повреждены огнем.

По официальным данным, ранения получили пять человек. Среди пострадавших – 5-летняя девочка, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.