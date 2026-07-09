Ключевые моменты:

Новый раскоп заложили рядом с прошлогодним участком

В прошлом году здесь обнаружили остатки османского сооружения

Археологи исследуют возможные укрепления Хаджибейской крепости

Новый сезон археологических исследований начался на Приморском бульваре — одном из самых ценных исторических мест Одессы. Работы проводят после результатов георадарных исследований 2021 года и археологических открытий сезона 2025 года, когда ученые обнаружили остатки капитального сооружения османского периода. По информации руководителей экспедиции и историка Андрея Красножона, нынешние раскопки должны помочь установить, являются ли эти находки фрагментом приморской стены Хаджибейской крепости. Фоторепортаж с места работ подготовила журналист Мария Котова.

Возле Дюка продолжаются археологические раскопки

На Приморском бульваре вновь работают археологи. Всего в нескольких метрах от памятника Дюку де Ришелье продолжается новый сезон раскопок, который может подарить Одессе еще одну важную страницу ее прошлого.

Именно здесь в прошлом году ученые обнаружили остатки османского сооружения, которое, вероятно, является фрагментом стены Хаджибейской крепости. Теперь новый раскоп заложили рядом, надеясь уточнить предыдущие открытия и приблизиться к разгадке места, где когда-то стояла легендарная крепость Хаджибей.

Археологи признаются: заранее предсказать, что скрывает земля, невозможно. Но именно в этом и заключается настоящая магия археологии — каждый новый слой грунта может рассказать историю, которую Одесса молча хранила столетиями.

Что происходит на месте раскопок

Новый раскоп заложили примерно в десяти метрах от участка, который исследовали в прошлом году. Перед началом археологических работ специалисты демонтировали часть гранитного покрытия Приморского бульвара и сняли верхний слой грунта. Исследования ведут как вручную — с помощью лопат, кельм, щеток и ведер, так и с использованием специальной техники для прохождения современных твердых слоев.

По словам одного из руководителей экспедиции, историка Андрея Красножона, Приморский бульвар является уникальным археологическим памятником. За десятилетия исследований здесь были обнаружены культурные слои разных эпох — от античного времени до первых лет существования Одессы.

Почему археологи снова ищут Хаджибейскую крепость

Главной причиной нового сезона стали результаты прошлогодних раскопок. В 2025 году археологи обнаружили остатки капитального сооружения османского периода. Ученые предполагают, что это может быть фрагмент приморской стены артиллерийской батареи Хаджибейской крепости, существовавшей еще до основания Одессы.

Поиски начались не случайно. Еще в 2021 году георадарные исследования зафиксировали на этом участке подземную аномалию, а первые археологические работы подтвердили наличие каменных конструкций. Нынешняя экспедиция должна помочь установить, действительно ли они относятся к легендарной Хаджибейской крепости.

После завершения исследований археологи планируют вернуть гранитное покрытие Приморского бульвара на место, чтобы исторический центр Одессы сохранил свой привычный вид.

Ранее мы подробно рассказывали о целях археологических раскопок на Приморском бульваре.

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