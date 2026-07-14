Ключевые моменты:

Утром дроны повредили авторемонтные мастерские, уничтожили бензовоз и спровоцировали масштабный пожар на складах с подсолнечным маслом.

По предварительным данным экстренных служб, во время сегодняшней ночной атаки никто из людей не пострадал.

Число раненых после вчерашнего обстрела судна под флагом Того выросло до 12 человек, пятеро моряков погибли.

Последствия утренней атаки дронов на предприятия Одесской области 14 июля

Враг продолжает воздушный террор Одесской области. Ночью в Одессе было очень шумно из-за работы ПВО и пролетающих беспилотников. Город защитники отстояли, но в Одесском районе зафиксированы попадания по двум промышленным объектам.

По данным Одесской ОВА, на территории первого предприятия вражеские дроны практически разрушили здания авторемонтных мастерских и хозяйственную постройку. Огонь мгновенно охватил технику: сгорел бензовоз, повреждены 11 грузовиков и один легковой автомобиль. Спасатели оперативно приехали на место и потушили пожар.

На другом предприятии, куда также прилетели БПЛА, вспыхнули огромные резервуары с подсолнечным маслом. Сейчас на объектах продолжают работать экстренные службы, к счастью, из людей никто не пострадал.

Обстрел порта в Одесском районе: число раненых выросло до 12 человек

Медики продолжают бороться за жизни людей, пострадавших во время вчерашней атаки 13 июля. Под удар баллистики попала портовая инфраструктура Одесской области. Ракета поразила пришвартованное коммерческое судно под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения. На борту начался сильный пожар.

К сожалению, спасти удалось не всех. Пять членов экипажа (все они иностранные моряки) погибли на месте. На сегодняшнее утро количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Семерых раненых госпитализировали в местные больницы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Утром субботы враг нанес ракетный удар по Одессе: погибли два человека, еще несколько получили ранения.