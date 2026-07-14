Ключевые моменты:

Гастровечера помогают собирать средства на ремонт исторического дома

Блюда для гостей готовят сами жители двора

На вечерах звучит живая музыка и проходят творческие аукционы

К мероприятию присоединяются одесситы, переселенцы, туристы и иностранные гости

Культура одесских двориков — это отдельный феномен, который уже изучают историки, краеведы и социологи. Недавно к уже известным в городе активным дворикам добавился еще один, жители которого сразу задали высокую планку и проводят гастромузыкальные вечера, приглашая всех желающих. Журналист и гастрообозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников лично побывал на одном из таких вечеров, пообщался с организаторами и жителями и узнал, как они собственными силами собирают средства на восстановление здания.

Одесский дворик — это любовь с первого взгляда

Снаружи ни фасад, ни ворота этого дома ничем особенно не отличаются от соседних на улице Нежинской. Впрочем, только до тех пор, пока вы не обратите внимание на расписанные подсолнухами ворота — в день приема гостей они гостеприимно распахнуты.

Во дворе на первый взгляд тоже все как у всех — облупленные потолки подъезда и трещины на стенах, автомобили, коты, белье на веревках… Но чем дальше заходишь, тем больше понимаешь, что совсем скоро здесь произойдет что-то необычное.

Посреди большой клумбы стоит длинный стол, на котором постепенно появляются яркие летние блюда. Рядом мужчина разжигает мангал, а чуть дальше совсем юные музыканты настраивают инструменты и аппаратуру. Навстречу выходит женщина с сияющей улыбкой:

— Здравствуйте, я Анна! У нас тут последние приготовления. Вы пока погуляйте, а я потом расскажу и про двор, и про дом.

Движение вокруг стола усиливается — выносят тарелки, стаканы, приборы. Людей становится больше. Я внимательно рассматриваю цветы в горшках, дворовую мебель, импровизированные выставки. Одна посвящена истории дома, другая — художественным фотографиям города, развешанным рядом с бельем. Обхожу двор, сажусь на качели и молча наблюдаю за всем, что происходит вокруг.

Двор, который хранит историю

Через некоторое время на званый ужин начинают собираться гости. Анна радушно встречает всех и проводит экскурсию по двору, выводит за ворота. Она долго изучала историю, искала информацию в интернете, книгах, расспрашивала знакомых. Обращает внимание на фигуры, расположенные на фасаде. Говорят, что это копии тех, которые можно увидеть в знаменитом Пассаже. В этом доме жили известные ученые, кукольник, врачи — о каждом из них подготовлена информация. А еще когда-то здесь была пекарня — теперь это квартира, где и готовят блюда для стола.

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В доме более сорока квартир. Некоторые пустуют — люди уехали из-за войны, но большинство жителей хотят изменить двор к лучшему, и работы здесь хватает. Срочного ремонта требуют крыша, стены и карнизы местами тоже разрушаются. Кроме того, у жителей есть мечта.

— Когда все будет отремонтировано, мы хотим снять старые слои краски и штукатурки в подъезде. Мне кажется, там сохранились старинные узоры, — говорит Анна.

Именно поэтому жители решили собирать средства на текущий ремонт таким способом — устраивать званые ужины своими силами.

— В подготовке участвует много людей, — рассказывает Анна. — Есть у нас «девочки», которым за 80. Они с удовольствием чистят картошку. Я чищу тюлечку, а Анжелика жарит биточки. С каждым разом присоединяется все больше соседей, и это очень радует.

Картошка уже дымится на столе. Гостей приглашают садиться. Но сначала — личное знакомство. Среди гостей — одесситы, туристы из других городов и даже из Канады. Есть и «особые гости» — родственники парня, с которым дружит старшая дочь Анны. Они приехали всей семьей из Киева. Так состоялась первая встреча будущих родственников.

Настоящий одесский дворик — это одесситы

Конечно, представляются и хозяева. Все настолько интересные и талантливые, что о каждом жителе можно написать отдельную статью. Главные действующие лица — две подруги: Анна Биленко и Анжелика Кузнецова. Анна рассказывает историю появления проекта.

— 31 декабря мы с соседями решили собраться во дворе и встретить Новый год. Но праздник испортили россияне — начался обстрел. Анжелика предложила отпраздновать Новый год летом. Когда потеплело, мы провели первое мероприятие. Всем очень понравилось, поэтому решили продолжать. Это уже наша третья встреча.

Анна поселилась в этом дворе около двадцати пяти лет назад. Анжелика переехала немного позже. Оказалось, что обе женщины окончили романо-германский факультет Одесского университета. Сейчас Анна снимает мультфильмы, Анжелика — переводчица и «немножко певица», как она сама о себе говорит. Блюда на мангале готовит муж Анжелики — художник Алексей Хмыров, который всю жизнь проработал в одесских театрах. Муж Анны занимается самоваром, а младшая дочь Ева помогает накрывать на стол. Сын Анжелики Елисей — будущий музыкант, учится в консерватории. Именно он вместе с друзьями создает музыкальное настроение, а еще увлекается фотографией — его работы и развешаны на веревках в импровизированной выставке.

Мария Плахотнюк — главная «шефкиня» застолья. Наверное, не случайно ее квартира находится именно там, где когда-то была пекарня. В свободное от готовки время она профессионально шьет джинсы.

Татьяна Захлевская — старший преподаватель физкультуры в Технологическом университете и по совместительству — мастерица форшмака. К нашей компании присоединились и другие соседи и друзья — Ксюша с детьми, художница Мария Савченко, Елена, приехавшая в Одессу из Новой Каховки, Бесим — из Ирака, дети, местные коты и такса — «переселенка» из Покровска.

Форшмак, танцы и новый гимн Одессы

Пока продолжается знакомство с хозяевами, гости не выдерживают и начинают пробовать угощения. Чем угощают в одесском дворе? Конечно же, традиционными одесскими блюдами — молодой отварной картошкой со сливочным маслом и укропом, биточками из тюлечки, брынзой и спелыми сладкими помидорами, куриными крылышками с мангала.

Изюминкой вечера стала битва форшмаков. Татьяна Захлевская приготовила два варианта — классический и одесский. В конце вечера гости могли проголосовать гривной за тот, который понравился больше, и узнать рецепты обоих.

Ну а дальше начались застольные разговоры и развлечения — аукцион фотографий, веселые и жизненные истории, танцы под аккомпанемент молодых, но очень талантливых музыкантов и, конечно, песни. Кстати, Анжелика поделилась, что готовит для двора отдельную концертную программу, и мы смогли послушать джазовую композицию в ее исполнении. А вообще в этот вечер звучали песни на украинском, английском и даже на иврите.

В финале все (в том числе и канадец) пели гимн Одессы на украинском языке. После этого желающие пили чай из старинного семейного самовара, который разжигали тут же, во дворе.

Подумалось, что этот дворик — своеобразный современный срез города, в теплых объятиях которого живут и одесситы в нескольких поколениях, и переселенцы, нашедшие здесь свой новый дом, и иностранцы.

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