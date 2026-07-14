Ключевые моменты:

Днем 14 июля 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району.

Под прицелом оказался жилой сектор, горит двухэтажный частный дом.

На данный момент информация о раненых или погибших не поступала.

Последствия атаки 14 июля

По информации Одесской областной военной администрации (ОВА), в результате вражеского ракетного удара зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Поврежден двухэтажный частный жилой дом. На месте попадания вспыхнул пожар.

Сейчас на месте происшествия оперативно работают спасатели ГСЧС и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и тушат огонь.

На данный момент информация о пострадавших или погибших в результате обстрела не поступала. Данные о масштабах разрушений и состоянии людей продолжают уточняться.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и оперативно сообщит обо всех обновлениях по мере поступления официальной информации.

Утром вражеские дроны повредили авторемонтные мастерские, уничтожили бензовоз и спровоцировали масштабный пожар на резервуарах с подсолнечным маслом в Одесской области.