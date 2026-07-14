Ключевые моменты:
- Российские войска атаковали два гражданских торговых судна в акватории Черного моря.
- Под удар попали суда, двигавшиеся по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии.
- В результате атаки погиб капитан одного из судов.
- Экипаж из 11 человек эвакуировали на берег, трое моряков получили ранения.
Смертельный удар по морскому коридору
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря.
Он добавил, что очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.
В настоящее время ликвидирован пожар, возникший на объекте промышленности. По информации Кипера, в результате попадания возникло возгорание резервуара с подсолнечным маслом. К счастью, спасателям удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения. На месте продолжаются работы по устранению последствий атаки.
Напомним, что в результате попадания в жилищный сектор погибла женщина, еще один человек пострадал. Поврежден двухэтажный жилой дом, а также три близлежащих.