Ключевые моменты:

Российские войска атаковали два гражданских торговых судна в акватории Черного моря.

Под удар попали суда, двигавшиеся по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии.

В результате атаки погиб капитан одного из судов.

Экипаж из 11 человек эвакуировали на берег, трое моряков получили ранения.

Смертельный удар по морскому коридору

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря.

Он добавил, что очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали.

В настоящее время ликвидирован пожар, возникший на объекте промышленности. По информации Кипера, в результате попадания возникло возгорание резервуара с подсолнечным маслом. К счастью, спасателям удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения. На месте продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Напомним, что в результате попадания в жилищный сектор погибла женщина, еще один человек пострадал. Поврежден двухэтажный жилой дом, а также три близлежащих.