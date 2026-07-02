Ключевые моменты:

Пески Одесской области сформировались ещё после последнего ледникового периода

Деятельность человека значительно ускорила деградацию степей

Климатические изменения усиливают риск опустынивания юга Украины

Современные технологии уже помогают восстанавливать деградированные земли

Песчаные барханы среди плодородных чернозёмов кажутся природной загадкой, однако их история хорошо объясняется геологией, историей освоения степей и современными климатическими процессами. В новом выпуске на YouTube-канале «Одесской жизни» ведущая Ирина Полякова рассказывает, почему в Одесской области существуют полупустыни, как люди повлияли на природные ландшафты и какие прогнозы сегодня дают климатологи. Мы подготовили основные выводы из видео, дополнив их историческим и природоведческим контекстом.

Почему в Одесской области появились песчаные массивы

Когда говорят о пустынях, обычно вспоминают Африку или Центральную Азию. Однако одна из самых необычных природных аномалий Украины находится именно на юге Одесской области.

Самым известным песчаным массивом является Жебриянская гряда возле Вилково. Это система дюн и песчаных отложений, которая сегодня входит в состав Дунайского биосферного заповедника.

Как объясняет ведущая Ирина Полякова, история этих песков началась ещё десятки тысяч лет назад.

«Фундамент для одесских пустынь природа заложила ещё тогда, когда здесь бродили мамонты».

Во время последнего ледникового периода мощные потоки талой воды переносили огромные объёмы кварцевого песка. После отступления ледника ветер постепенно сформировал из этих отложений дюны, которые сохранились до наших дней.

Позже часть песчаных территорий закрепили сосновыми насаждениями, однако даже сейчас между деревьями остаются открытые участки песка, где обитают редкие виды насекомых и растений.

Как люди ускорили опустынивание степей

Одних только песков было недостаточно, чтобы превратить степь в полупустыню.

На протяжении тысячелетий украинская степь сохранялась благодаря густой естественной растительности. Корневая система ковыля и других степных трав надёжно удерживала почву, защищая её от ветровой эрозии.

Ситуация начала меняться в XIX веке, когда на юге активно развивалось овцеводство, а затем — массовое земледелие.

По словам Ирины Поляковой, именно чрезмерная нагрузка на степные экосистемы постепенно обнажила древние песчаные отложения.

Позже почти вся естественная степь была распахана под сельское хозяйство. По разным оценкам, сегодня в Украине сохранилось лишь около трёх процентов первичных степных экосистем.

В результате природный барьер, который веками сдерживал пески, был в значительной степени утрачен.

Почему климатологи бьют тревогу

Сегодня главным фактором риска становятся климатические изменения.

В последние годы юг Украины всё чаще страдает от продолжительных засух, аномальной жары и дефицита осадков. Одними из наиболее уязвимых территорий остаются прибрежные экосистемы и лиманы.

Особую тревогу вызывает ситуация на территории Тузловских лиманов, где из-за нехватки воды отдельные участки пересыхают, а на поверхности образуются солончаковые отложения.

Специалисты предупреждают, что дальнейшее высыхание почв может усилить пылевые бури и деградацию земель.

Именно поэтому всё чаще звучит термин «опустынивание» — процесс, при котором плодородные земли постепенно теряют способность поддерживать природные экосистемы и сельское хозяйство.

Можно ли остановить наступление пустыни

Несмотря на тревожные прогнозы, исследователи уже имеют примеры успешного восстановления деградированных территорий.

Одним из направлений является создание правильно спроектированных защитных лесных насаждений, которые помогают удерживать почву и уменьшать силу ветра. Вместе с тем мировой опыт показывает, что без учёта местных природных условий масштабное лесоразведение может иметь и негативные последствия.

Не менее перспективными выглядят современные технологии восстановления земель. Исследователи работают над использованием микроорганизмов для стабилизации песка, а также новых материалов, которые помогают удерживать влагу в почве.

В некоторых засушливых регионах положительный эффект также продемонстрировали крупные солнечные электростанции: они создают тень, изменяют микроклимат и способствуют восстановлению растительности под панелями.

Как подчёркивает Ирина Полякова, главный вывод заключается не только в борьбе с последствиями, но и в изменении отношения к природе.

«Природу не нужно покорять — с ней нужно договариваться».

Больше фактов — в видео «Одесской жизни»

В полном выпуске ведущая Ирина Полякова также рассказывает:

как появилась легенда о пиратских сокровищах Жебриянской гряды;

почему именно мериносы стали символом экологических изменений степи;

что произошло с китайской «Великой зелёной стеной»;

как работает технология «жидкой наноглины»;

как цианобактерии могут помочь оживить пустыню;

почему солнечные электростанции неожиданно способствуют восстановлению природы.

Посмотрите полный выпуск «Одесской жизни», чтобы узнать больше о природных загадках Одесской области, истории её степей и современных вызовах, которые определят будущее юга Украины.

Ранее мы рассказывали о шелковой лихорадке в Одесской области и о том, почему здесь выращивали тысячи шелковиц.

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