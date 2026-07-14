Ключевые моменты:

Российские войска нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины.

Вражеский беспилотник поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов.

В результате атаки повреждена надстройка судна, на борту возник пожар.

Погибли два человека.

Есть жертвы среди гражданских

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, вечером враг нанес очередной удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Во время этой атаки вражеский БпЛА поразил гражданское судно под флагом Маршалловых островов. В результате повредилась надстройка судна, на борту возник пожар.

К сожалению, в результате атаки погибли два человека.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что российские войска атаковали два гражданских торговых судна в акватории Черного моря. Под удар попали суда, двигавшиеся по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии.

Напомним, что в результате попадания в жилищный сектор погибла женщина, еще один человек пострадал. Поврежден двухэтажный жилой дом, а также три близлежащих.