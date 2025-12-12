Ключевые моменты:

  • На одесском Привозе даже в декабре людно: погода не влияет на количество покупателей, а ассортимент остается широким.
  • Продавцы шутят про «вечные» мандарины — твердые и свежие, которые, по их словам, «доживут и до следующего Нового года».
  • Овощи на рынке стоят преимущественно 25–70 грн/кг, фрукты — от 30 до 230 грн/кг; мясо и рыба имеют значительную разницу в цене в зависимости от части и вида.
  • Яйца на Привозе продают по 50–100 грн за десяток, а молочные продукты — от 100 до 270 грн, включая сыр и брынзу.

Твердые и стойкие

Одесский Привоз в декабре 2025 года

Женщина на Привозе разглядывает мандарины.

Продавщица уже с улыбкой подходит:

— Ну что, красавица, к Новому году берете?

— Так еще рано…

— Я вас прошу! Они такие свежие, что и следующий Новый год переживут.

— А почему тогда такие твердые?

— Потому что они тоже знают, какие будут цены в декабре перед праздниками. Вот и держатся, как могут!..

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель ― 25-40 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 25-80 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 25-55 грн;
  • сладкий перец — 30-70 грн;
  • баклажаны — 30-70 грн;
  • капуста ― 25-45 грн;
  • чеснок — 120-140 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

  • яблоки — 30-60 грн;
  • груши — 35-70 грн;
  • бананы — 60-70 грн;
  • грейпфруты — 60-100 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград ― 50-100 грн;
  • хурма ― 90-180 грн;
  • апельсины ― 60-130 грн;
  • мандарины ― 70-150 грн;
  • клубника ― 180-220 грн;
  • сливы ― 25-60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Одесский Привоз в декабре 2025 года

  • яйца (десяток) — 50-100 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн;
  • антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200-240 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-260 грн;
  • ребра — 210-230 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн;

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-100 грн;
  • лобань (она же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте:

Цены на Привозе в начале зимы: это помидор или новогодняя игрушка?

Фото автора

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме