Ключевые моменты:
- На одесском Привозе даже в декабре людно: погода не влияет на количество покупателей, а ассортимент остается широким.
- Продавцы шутят про «вечные» мандарины — твердые и свежие, которые, по их словам, «доживут и до следующего Нового года».
- Овощи на рынке стоят преимущественно 25–70 грн/кг, фрукты — от 30 до 230 грн/кг; мясо и рыба имеют значительную разницу в цене в зависимости от части и вида.
- Яйца на Привозе продают по 50–100 грн за десяток, а молочные продукты — от 100 до 270 грн, включая сыр и брынзу.
Твердые и стойкие
Женщина на Привозе разглядывает мандарины.
Продавщица уже с улыбкой подходит:
— Ну что, красавица, к Новому году берете?
— Так еще рано…
— Я вас прошу! Они такие свежие, что и следующий Новый год переживут.
— А почему тогда такие твердые?
— Потому что они тоже знают, какие будут цены в декабре перед праздниками. Вот и держатся, как могут!..
А что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 25-40 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 25-80 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 25-55 грн;
- сладкий перец — 30-70 грн;
- баклажаны — 30-70 грн;
- капуста ― 25-45 грн;
- чеснок — 120-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград ― 50-100 грн;
- хурма ― 90-180 грн;
- апельсины ― 60-130 грн;
- мандарины ― 70-150 грн;
- клубника ― 180-220 грн;
- сливы ― 25-60 грн;
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 50-100 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн;
- антрекот — 180-220 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-240 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-260 грн;
- ребра — 210-230 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн;
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (она же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
Фото автора
