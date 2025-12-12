Ключевые моменты:

На одесском Привозе даже в декабре людно: погода не влияет на количество покупателей, а ассортимент остается широким.

Продавцы шутят про «вечные» мандарины — твердые и свежие, которые, по их словам, «доживут и до следующего Нового года».

Овощи на рынке стоят преимущественно 25–70 грн/кг, фрукты — от 30 до 230 грн/кг; мясо и рыба имеют значительную разницу в цене в зависимости от части и вида.

Яйца на Привозе продают по 50–100 грн за десяток, а молочные продукты — от 100 до 270 грн, включая сыр и брынзу.

Твердые и стойкие

Женщина на Привозе разглядывает мандарины.

Продавщица уже с улыбкой подходит:

— Ну что, красавица, к Новому году берете?

— Так еще рано…

— Я вас прошу! Они такие свежие, что и следующий Новый год переживут.

— А почему тогда такие твердые?

— Потому что они тоже знают, какие будут цены в декабре перед праздниками. Вот и держатся, как могут!..

А что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 25-40 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 25-80 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 25-55 грн;

сладкий перец — 30-70 грн;

баклажаны — 30-70 грн;

капуста ― 25-45 грн;

чеснок — 120-140 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-60 грн;

груши — 35-70 грн;

бананы — 60-70 грн;

грейпфруты — 60-100 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград ― 50-100 грн;

хурма ― 90-180 грн;

апельсины ― 60-130 грн;

мандарины ― 70-150 грн;

клубника ― 180-220 грн;

сливы ― 25-60 грн;

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 50-100 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн;

антрекот — 180-220 грн;

Свинина:

задняя часть — 200-240 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-260 грн;

ребра — 210-230 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-260 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120-300 грн;

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-100 грн;

лобань (она же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-160 грн.

Читайте также и сравнивайте:



Цены на Привозе в начале зимы: это помидор или новогодняя игрушка?



Фото автора