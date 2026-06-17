Ключевые моменты:

С 18 по 28 июня из-за ремонтных работ часть пригородных поездов на Одесском и Кировоградском направлениях будет курсировать по измененному графику и маршрутам.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездкой.

Изменения в расписании движения

В связи с проведением ремонтных работ на инфраструктуре с 18 по 28 июня часть пригородных поездов будет курсировать по измененному графику и скорректированным маршрутам.

Поезд №6333 Знаменка – Колосовка

Отправление в 16:25, прибытие в 23:25

(вместо 14:10 и 20:50 соответственно)

Поезд №6414 Одесса-Главная – Помошная

Отправление в 17:49, прибытие в 00:26

(вместо 15:18 и 21:51 соответственно)

Поезд №6404 Одесса-Главная – Колосовка будет курсировать по маршруту Одесса-Главная – Колосовка

(вместо Одесса-Главная – Мартыновская)

Поезд №6407 Колосовка – Одесса-Главная будет курсировать по маршруту Колосовка – Одесса-Главная

(вместо Мартыновской – Одесса-Главная)

Добавим, что поезда №6274/6275 Подольск – Помочная – Подольск 24 июня будут курсировать по полному маршруту без сокращения до станции Голта, как планировалось ранее.

Напомним, летом 2026 года Одесса снова превращается в транспортный узел: отсюда можно выехать в десятки городов Украины на поезде, от скоростных «Интерсити» до обычных скорых поездов. Сколько стоят билеты и куда можно добраться – «Одесская жизнь» собрала все актуальные данные. Читайте в материале: Куда можно поехать поездом из Одессы в июне 2026 года: все маршруты и актуальные цены.

Читайте также: Жара больше не проблема: «Укрзалізниця» запускает комфортный поезд Одесса – Винница