Ключевые моменты:

Трамп призвал Зеленского пойти на компромисс с Путиным и принять его условия по прекращению войны.

Президент США говорил, что Россия уже «разделила» Донбасс, и предложил остановиться на текущей линии фронта.

США отказались передавать Украине ракеты Tomahawk и заявили, что не могут «отдать все свое оружие».

СМИ пишут, что Трамп повторял фразы Путина, а встреча носила жесткий и эмоциональный характер.

Трамп предложил Украине принять условия Путина

17 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Ожидалось, что они обсудят военную помощь Украине и поставки ракет Tomahawk. Однако, как сообщают Financial Times и другие западные издания, разговор пошел совсем в другом направлении.

По информации источников, Трамп прямо предложил Зеленскому принять условия России и закончить войну. Он передал, что Путин якобы сказал ему: если Украина не согласится, «он ее уничтожит». Собеседники утверждают, что в ходе встречи Трамп часто раздражался, перебивал украинского президента и даже отодвинул в сторону карты фронта, заявив, что «устал их смотреть».

Кроме того, по словам европейских чиновников, Трамп озвучивал российские нарративы — в частности, говорил, что «это не война, а спецоперация», что «экономика России прекрасно работает», и что «Зеленский все равно проиграет».

Ранее «Одесская жизнь» поинтересовалась у одесситов об их личном отношении к Дональду Трампу:

Трамп: Донбасс нужно «разделить»

Выступая перед журналистами, Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским полный отказ от Донецкой области, а лишь предложил остановиться по линии фронта, чтобы «перестали умирать люди».

«Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией», — сказал Трамп на борту президентского самолета Air Force One.

США не дадут Украине Tomahawk

После разговора с Владимиром Путиным, Трамп заявил что многоцелевые высокоточные дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk необходимы для обеспечения обороноспособности Соединенных Штатов.

«Нам тоже нужны «Томагавки» для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать их запасы для нашей страны. Они очень грозные, очень мощные, очень точные, они очень хороши. Но они нам тоже нужны. Я не знаю, что мы можем с этим поделать», — отметил глава Белого дома выступая в четверг, 16 октября, перед журналистами.

Позже, в интервью Fox News Трамп заявил, что США «не могут отдать Украине все оружие», которое Киев хочет получить, поскольку сами нуждаются в нем.

«Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты», – сказал президент США.

Что пишут о переговорах Трампа и Зеленского западные СМИ

Пятничная встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвала бурную реакцию в западных СМИ. Издания The New York Times, Washington Post и Der Spiegel, отмечают, что встреча была жесткой. Ключевым событием, возможно, изменившим ход пятничной встречи, стал продолжительный телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп сменил позицию после телефонного разговора с Путиным накануне — именно тогда он, якобы, отказался от идеи передать Украине ракеты Tomahawk.

По словам источников Axios, встреча двух президентов в Белом доме была «непростой». Хотя никто не повышал голос, Трамп был «жестким», а разговор временами был «немного эмоциональным».

Газета Washington Post констатирует, что до сих пор России удавалось удерживать Трампа от введения новых санкций или отправки более мощного вооружения Украине, постоянно подогревая надежды на мирное соглашение, одновременно наращивая атаки.

Газета также отмечает, что аналогичным образом после саммита Трампа и Путина на Аляске, Трамп отказался от давления на Россию с целью добиться прекращения огня, и Москва усилила атаки, несмотря на призывы США к Путину встретиться с Зеленским.

Американская пресса утверждает: Кремль вновь смог повлиять на решение Трампа. И вместо того чтобы усилить давление на Россию, Трамп анонсировал новый саммит с Путиным, никак не упомянув про российские удары по Украине или возможные санкции.

На фоне таких заявлений и откровенного давления на Зеленского западные аналитики делают неутешительный вывод: Путин вновь использует старые приемы — лестью, угрозами и обещаниями выгод — чтобы склонить США к «заморозке» войны, а не ее завершению. «Итоги турне Зеленского в одном предложении: Путин снова всех переиграл» — пишет Washington Post.