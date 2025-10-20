Ключевые моменты:

Авария на водопроводе произошла вечером 19 октября. Пострадали жители части Киевского и Хаджибейского районов Одессы.

Специалисты устраняли течь всю ночь, временно подали воду, но работы оказались сложными и продолжаются днём 20 октября.

Водоснабжение отключено или ослаблено в домах на улицах Королева, Левитана, Варненской, Небесной Сотни и других.

Полное восстановление воды ожидается до 22:00.

Отключение воды 20 октября

Вечером 19 октября в Одессе произошла авария на водопроводе большого диаметра. Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», над устранением авариии специалисты работали всю ночь, но она оказалась сложнее, чем ожидалось.

«К утру нам удалось устранить течь и даже временно восстановить водоснабжение. Однако работы необходимо продолжать. Сейчас специалисты готовят раскопку и водопровод к сварочным работам, которых будет немало», — говорят в водоканале.

В связи с этим пришлось временно приостановлено водоснабжение и снизить давление в сети для жителей некоторых районов Киевского и Хаджибейского районов Одессы. В частности, это касается части домов на улицах:

Академика Королева,

Небесной Сотни,

Семьи Глодан,

Левитана,

Варненской,

Космонавтов,

Инглези,

Героев Крут,

Люстдорфской дороге.

Работы планируют завершить до 22:00.

