Ключевые моменты:
- Авария на водопроводе произошла вечером 19 октября. Пострадали жители части Киевского и Хаджибейского районов Одессы.
- Специалисты устраняли течь всю ночь, временно подали воду, но работы оказались сложными и продолжаются днём 20 октября.
- Водоснабжение отключено или ослаблено в домах на улицах Королева, Левитана, Варненской, Небесной Сотни и других.
- Полное восстановление воды ожидается до 22:00.
Отключение воды 20 октября
Вечером 19 октября в Одессе произошла авария на водопроводе большого диаметра. Как сообщили в пресс-службе «Инфоксводоканала», над устранением авариии специалисты работали всю ночь, но она оказалась сложнее, чем ожидалось.
«К утру нам удалось устранить течь и даже временно восстановить водоснабжение. Однако работы необходимо продолжать. Сейчас специалисты готовят раскопку и водопровод к сварочным работам, которых будет немало», — говорят в водоканале.
В связи с этим пришлось временно приостановлено водоснабжение и снизить давление в сети для жителей некоторых районов Киевского и Хаджибейского районов Одессы. В частности, это касается части домов на улицах:
- Академика Королева,
- Небесной Сотни,
- Семьи Глодан,
- Левитана,
- Варненской,
- Космонавтов,
- Инглези,
- Героев Крут,
- Люстдорфской дороге.
Работы планируют завершить до 22:00.
