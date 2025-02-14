Новые реанимобили соответствуют европейским стандартам и поступили на подстанции и станции КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф». Автомобили распределили между районами Одесской области, в частности в Подольск, Окны, Ивановку, Раздельную, Дачное, Троицкое, Сарату, Болград, Измаил и Одессу, которая получила две кареты скорой помощи.

По данным Одесской ОГА, новые реанимобили значительно улучшат оперативность и эффективность работы экстренной медицинской службы, что особенно важно в условиях повышенной нагрузки на систему здравоохранения. Транспорт передан при содействии Фонда Елены Зеленской, Украинского научно-практического центра экстренной медицины и благотворительных организаций.Ранее мы рассказывали о реформе скорой помощи и готовы ли Одесские медики стать парамедиками?