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В село Прямобалка Одесской области парамедик Тамара Дачева и водитель скорой Георгий Дачев приняли сложные роды на дому.

Роды были с осложнением: тазовое предлежание плода.

Ребенок родился без дыхания, проведена реанимация.

Жизнь девочки спасена, ее состояние стабильное.

В пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области рассказали, что на вызов прибыли прибыла семейная бригада №202 Арцизского подразделения экстренной медицинской помощи — парамедик Тамара Александровна Дачева и водитель Георгий Георгиевич Дачев. Роды уже начались, а транспортировка в роддом была невозможна. Ситуация осложнялась тазовым предлежанием плода — одна из самых опасных форм родов вне стационара.

Ребенок родился без признаков дыхания, с слабым сердцебиением и синюшной кожей. Супруги провели реанимационные мероприятия: санацию дыхательных путей, вентиляцию лёгких, оксигенотерапию и стимуляцию. Через несколько критических минут девочка сделала первый вдох, закричала, и ее состояние стабилизировалось.

Мать и ребенка доставили в Арцизскую ЦРБ, где подтвердили — угроза миновала.

«Этот случай — еще и уникальная история семьи Дачевых, которые вместе, как одна команда, прошли через чрезвычайно сложный клинический случай и спасли жизнь новорожденной», — отметили в Центре.

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