Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского построят детскую спортшколу: как она будет выглядеть

На поселке Котовского построят детскую спортшколу: как она будет выглядеть

Новая современная спортшкола появится квадрате улиц Академика Сахарова, Академика Заболотного, Семена Палия и Высоцкого.

Рецепты

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Необходимость строительства спортшколы там объясняют тем, чтобы создать условия спортивного воспитания детей в данном микрорайоне.

Заказчиком проектирования и строительства определено КП «Городское капитальное строительство».

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января 2022 года.

В горсовете пояснили, что в Суворовском районе Одессы проживают около 300 тысяч населения, в том числе более 40 тысяч детей.

Сейчас там работает ДЮСШ №8. Но здание этой школы — переоборудованная бывшая котельная. Оно уже не отвечает современным требованиям.

Сейчас в обозначенном районе городские власти подыскивают подходящий земельный участок, чтобы на нем разместить современное здание спортшколы.

Как заявил на заседании исполкома горсовет городской голова Геннадий Труханов, власти уже провел переговоры с местными жителями, и они не против реализации проекта спортшколы.

Здание детского спортивного заведения планируется двухэтажным. На первом этаже разместят залы борьбы, на втором этаже – многофункциональный спортзал для игровых видов спорта.

Технико-экономические показатели будущей спортшколы:

  1. Территория в условных пределах проектирования – 3680 м2
  2. Площадь застройки – 1084,0 м2
  3. Общая площадь – 1985,0 м2
  4. Количество этажей – два этажа
  5. Количество многофункциональных спортивных залов – 2 этажа
  6. Общая площадь многофункциональных спортивных залов – 1233,79 м2
  7. Площадь спортивного зала первого этажа – 531,71 м2
  8. Общая площадь раздевал, санузлов спортзала первого этажа – 126,61 м2
  9. Площадь спортивного зала другого этажа – 702,08 м2
  10. Общая площадь раздевал, санузлов спортзала другого этажа – 133,66 м2
  11. Общая площадь кабинетов физвоспитателей – 42,83 м2
  12. Инженерные сооружения – трансформаторная подстанция

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что на Таирова появится суперсовременный спорткомплекс. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На втором будет тир для пулевой стрельбы.

Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.

Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену в районе аэропорта.

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить