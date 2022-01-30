На поселке Котовского построят детскую спортшколу: как она будет выглядеть

Об этом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Необходимость строительства спортшколы там объясняют тем, чтобы создать условия спортивного воспитания детей в данном микрорайоне.

Заказчиком проектирования и строительства определено КП «Городское капитальное строительство».

Соответствующий проект решения был одобрен на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января 2022 года.

В горсовете пояснили, что в Суворовском районе Одессы проживают около 300 тысяч населения, в том числе более 40 тысяч детей.

Сейчас там работает ДЮСШ №8. Но здание этой школы — переоборудованная бывшая котельная. Оно уже не отвечает современным требованиям.

Сейчас в обозначенном районе городские власти подыскивают подходящий земельный участок, чтобы на нем разместить современное здание спортшколы.

Как заявил на заседании исполкома горсовет городской голова Геннадий Труханов, власти уже провел переговоры с местными жителями, и они не против реализации проекта спортшколы.

Здание детского спортивного заведения планируется двухэтажным. На первом этаже разместят залы борьбы, на втором этаже – многофункциональный спортзал для игровых видов спорта.

Технико-экономические показатели будущей спортшколы:

Территория в условных пределах проектирования – 3680 м2 Площадь застройки – 1084,0 м2 Общая площадь – 1985,0 м2 Количество этажей – два этажа Количество многофункциональных спортивных залов – 2 этажа Общая площадь многофункциональных спортивных залов – 1233,79 м2 Площадь спортивного зала первого этажа – 531,71 м2 Общая площадь раздевал, санузлов спортзала первого этажа – 126,61 м2 Площадь спортивного зала другого этажа – 702,08 м2 Общая площадь раздевал, санузлов спортзала другого этажа – 133,66 м2 Общая площадь кабинетов физвоспитателей – 42,83 м2 Инженерные сооружения – трансформаторная подстанция

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что на Таирова появится суперсовременный спорткомплекс. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На втором будет тир для пулевой стрельбы.

Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.

Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену в районе аэропорта.

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