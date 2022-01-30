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В Одесской области сгорел частный дом: пострадал хозяин

В Одесской области сгорел частный дом: пострадал хозяин

В селе Елизаветовка Раздельнянского района утром 30 января 2022 года загорелся дом. Его хозяин получил ожоги конечностей, к тому же отравился угарным газом.

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Об этом сообщили в пресс-сужбе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Рано утром в селе Елизаветовка по улице Шевченко загорелся одноэтажный частный дом. Сгорели крыша строения, перекрытия и домашнее имущество на общей площади 50 м2.

В результате пожара хозяин 1961 г. р. получил ожоги рук и отравления продуктами горения. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при монтаже дымохода отопительной печи.

От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала про пожар в центре Одессы. На Дерибасовской тушили дом-памятник архитектуры. Причиной возгорания стали отложения в дымоходе печи ресторана, расположенного на первом этаже здания. В течение получаса возгорание ликвидировали, погибших и пострадавших не было.

Также сообщалось, что на Николаевской дороге угорели женщина, ребенок, собака и кот. Женщину и мальчика госпитализировали с отравлением угарным газом. Собаку откачали на месте, а вот кот погиб.

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Фото пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

 

 

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директор
директор
44 минут назад

я слушаю из соседней комнаты):

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