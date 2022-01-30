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Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать китайский новый год

Одесский зоопарк приглашает весело отпраздновать китайский новый год

Одесский зоопарк приглашает горожан и гостей Одессы посетить очередное веселое мероприятие – празднование китайского нового года.

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Праздник состоится во вторник, 1 февраля, сообщается на Facebook-странице зоопарка.

Гостей праздника ждет развлекательная программа с веселыми аниматорами и викторина с подарками. А в конце праздника все посетители смогут увидеть показательное кормление символа года – тигра.

Начало праздника в 12:00 на центральной площади зоопарка.

Напомним, в канун 2022 года Одесский зоопарк представил свой очередной новогодний клип, посвященный наступающему Году Тигра.

Статья по теме: Год Тигра: что мы знаем о символе года – лентяе, красавце и любимце дворян

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Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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