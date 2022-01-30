На поселке Котовского авто врезалось в рекламный щит: есть погибшие

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы. Там в ночь с 29 на 30 января Nissan на огромной скорости влетел в рекламную конструкцию.

О смертельном дорожно-транспортном происшествии сообщили в отделе коммуникаций полиции в Одесской области.

На улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в опору рекламного щита.

В автомобиле были еще двое мужчин в возрасте 29-ти и 31-го года.

Старшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, а водитель и передний пассажир от полученных травм погибли на месте.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на две части. Тела погибших и раненого спасателям пришлось доставить из искореженного кузова авто с помощью специальных инструментов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что из-за непогоды в Одессе и области много аварий, в том числе и смертельных.

Также мы сообщали о жутком ДТП на трассе Киев – Одесса. Там легковушка влетела под фуру и ее пассажирке оторвало голову. Всего же в аварии погибли три человека.

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Фото отдела коммуникаций полиции в Одесской области