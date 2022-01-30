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Из стекла или льда: на одесской Греческой площади — очередное новшество

Из стекла или льда: на одесской Греческой площади — очередное новшество

В эти заснеженные (в очередной раз) дни конца января в Одессе Греческая площадь снова удивила очередным новшеством. Там появились некие «мега-полусферы» в количестве пяти штук.

Рецепты

Издали может показаться, что они созданы из стекла. Или, учитывая погоду, изо льда.
— Ну прям иглу! — услышала я мнение по поводу «нововведения».


Нет, никак не иглу. Хотя смотрится довольно необычно. По сути, это такие палатки из пластика. Внутри — сиденья и столики. То есть, если вы не хотите сидеть в кафе, а хочется на открытой местности, но чтобы и с удобствами — вам сюда. Снег или дождь вам уже не помешают.


Среди одесситов уже бытует мнение по поводу нововведения, что это «новая придумка, защищающая от «короны».

Как вам новшество?

Напомним, кстати, что совсем недавно знаменитые атланты на Греческой площади поразили своими новыми постаментами в виде стиральных машин.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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