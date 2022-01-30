На одесских склонах у Трассы здоровья создадут урбан-парк

Новое место отдыха появится в пределах улицы Черноморской, Лидерсовского бульвара, 2-го Лермонтовского переулка.
О появлении современного объекта для отдыха и занятий спортом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.
Проект, помимо возведения урбан-парка, предусматривает также капремонт и восстановление объектов благоустройства вдоль Трассы здоровья.
Заказчиком по проектированию и капитальному ремонту назначено Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство».
Проект решения об этом был одобрен на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января 2022 года.
В урбан-парке:
- обустроят комфортные зоны для занятий современными видами спорта и повседневного отдыха для людей разных возрастов;
- разместят парковую мебель;
- установят современное покрытие с использованием передовых материалов и технологий;
- восстановят сети наружного освещения;
- дополнительно озеленят территорию.
Речь идет о строительстве в непосредственной близости к Трассе здоровья большого современного урбан-парка с площадками для игровых видов спорта, паркура и других современных видов спорта со скейтодромом… И мы надеемся, что такой красивый современный объект для активного отдыха будет очень восстребован одесситами
Прокомментировал проект мэр Одессы Геннадий Труханов.
Урбан-парк в Одессе будут строить в рамках государственной программы «Большое строительство» за средства госбюджета.
У одесских городских властей вообще большие планы по развитию спортивной инфрастуктуры в городе.
Так, недавно после капитального ремонта был открыт спорткомплекс «Олимпиец» на проспекте Шевченко.
Сегодня мы писали, что на поселке Котовского построят новую детскую спортшколу. Она появится появится в квадрате улиц Академика Сахарова, Академика Заболотного, Семена Палия и Высоцкого.
А в Лузановке собираются построить современную Ледовую арену.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Таирова появится суперсовременный спорткомплекс. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На втором будет тир для пулевой стрельбы.
Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.
Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену в районе аэропорта.
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