На одесских склонах у Трассы здоровья создадут урбан-парк

О появлении современного объекта для отдыха и занятий спортом сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Проект, помимо возведения урбан-парка, предусматривает также капремонт и восстановление объектов благоустройства вдоль Трассы здоровья.

Заказчиком по проектированию и капитальному ремонту назначено Коммунальное предприятие «Городское капитальное строительство».

Проект решения об этом был одобрен на заседании Исполнительного комитета Одесского городского совета 27 января 2022 года.

В урбан-парке:

обустроят комфортные зоны для занятий современными видами спорта и повседневного отдыха для людей разных возрастов;

разместят парковую мебель;

установят современное покрытие с использованием передовых материалов и технологий;

восстановят сети наружного освещения;

дополнительно озеленят территорию.

Речь идет о строительстве в непосредственной близости к Трассе здоровья большого современного урбан-парка с площадками для игровых видов спорта, паркура и других современных видов спорта со скейтодромом… И мы надеемся, что такой красивый современный объект для активного отдыха будет очень восстребован одесситами

Прокомментировал проект мэр Одессы Геннадий Труханов.

Урбан-парк в Одессе будут строить в рамках государственной программы «Большое строительство» за средства госбюджета.

У одесских городских властей вообще большие планы по развитию спортивной инфрастуктуры в городе.

Так, недавно после капитального ремонта был открыт спорткомплекс «Олимпиец» на проспекте Шевченко.

Сегодня мы писали, что на поселке Котовского построят новую детскую спортшколу. Она появится появится в квадрате улиц Академика Сахарова, Академика Заболотного, Семена Палия и Высоцкого.

А в Лузановке собираются построить современную Ледовую арену.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Таирова появится суперсовременный спорткомплекс. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На втором будет тир для пулевой стрельбы.

Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.

Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену в районе аэропорта.

Цей матеріал також доступний українською