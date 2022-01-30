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Коронавирус в Одесской области 30 января: ковидом болеют более 20 тысяч человек

Коронавирус в Одесской области 30 января: ковидом болеют более 20 тысяч человек

И хотя сегодняшняя воскресная статистика (вернее, это данные за субботу) не такая впечатляющая, как днем ранее, дело вовсе не в том, что заболеваемость идет на спад. Просто многие случаи не регистрируются по одной простой причине – в стране выходные, и семейные врачи отдыхают. А именно они и регистрируют большинство новых случаев. Но даже такие обрезанные данные показывают большой пророст новых больных.

Коронавирус в Одесской области 30 января

Рецепты

По данным Министерства охраны здоровья Украины за сутки в Одесской области выявили 1175 новых случая заражения коронавирусной инфекцией против 2598 днем ранее.

При этом статистика не сообщает об умерших от ковид в Одесском регионе за минувшие сутки. Всего же с начала эпидемии в Одесской области от коронавирусной болезни скончались 5713 зараженных.

Также нет в информации от МОЗ и данных о числе выздоровевших. Вчера сообщалось о 210 жителях области, кто справился с болезнью. Продолжают болеть 21 910 человек.

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Коронавирус в Украине 30 января

По данным Минздрава за сутки в Украине заболели ковидом 24 508 человек, что далеко до зафиксированного днем раньше антирекорда в 37 351 заболевших. Но, напомним, причина в том, что многие медики в выходные отдыхают.

Умерли от коронавируса за минувшие сутки 94 человека. (днем ранее сообщалось про 149 смертей). Всего в стране от последствий COVID-19 умерли 100 125 человек.

Выздоровели 3 145 человек (сутками ранее – 7163). Продолжают болеть коронавирусом 323 942 украинца.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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