Одесский облсовет приобрел самое дорогое авто в стране за бюджетные деньги

Речь об автомобилях, которые приобретались за бюджетные деньги на аукционах в системе Prozorro. Абсолютным рекордсменом в Украине тут стал одесский облсовет. Он пробрел Mersedes за 3 миллиона 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили система контроля Dozorro и международная организация Transparency International.

Новое приобретение одесских областных властей – это настоящая яхта на колесах. По-другому и не назовёшь Mercedes-Benz V-Class Avantgarde, которым пополнился в прошлом году парк автопредприятия, обслуживающего Одесский областной совет.

Это микроавтобус класса «люкс». Задние сидения и салон обиты кожей «наппа». Автомобиль оборудован акустической системой объемного звучания Burmester, встроенным холодильником, отодвигающейся панорамной крышей и мультимедийной системой MBUX.

Технические характеристики автомобиля такие: на нем установлен дизельный 2-литровый мотор мощностью 238 лошадиных сил, благодаря которому авто разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды.

Также любовью к дорогим авто за народные деньги отметились:

Дирекция по строительству Днестровской ГАЭС (Toyota Land Cruiser за 2,8 млн грн);

Служба внешней разведки (Volkswagen T6.1 Multivan x2 за 2,4 млн. грн);

Госпредприятие «Северная Пуща» (Ford Ranger x3 за 1,9 млн.грн);

Управление полиции охраны в Днепропетровской области (Volkswagen Touareg за 1,8 млн.грн)

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