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Январь по-одесски: белое воскресенье в центре города

Январь по-одесски: белое воскресенье в центре города

Итак, уже конец января, постепенно поворачивает на весну, а снег все балует и балует (впрочем, кого как) одесситов. В Одессе — очередное белое воскресенье, снег не так чтобы валит, но активно укутывает улицы.

Рецепты

Кстати, «все, как надо»: на носу наступление очередного Нового года: 1 февраля к нам приходит год Тигра. На улице даже услышала приветствие: «С наступающим!».

Многие заведения по этой причине все еще красуются новогодними елками.

А снег себе потихоньку метет, транспорт ходит, коммунальщики и техника работают, одесситы отдыхают.

Летний театр Горсада стоит совершенно притихший, а вот в самом Горсаду обалдевшая от восторга малышня играет в снежки. И вообще самые активные почитатели снега — конечно же, дети.

Народ неспешно прогуливается по Дерибасовской, Греческой и Соборной площадях, дышит воздухом, посматривает на скамейки, на которые не присядешь из-за того же снега.

На улицах довольно скользко, потому, вероятно, и кажется, что заснеженный центр города кажется чем-то вроде кадров, запущенных в замедленном темпе.

Ну а уличные столики-сиденья одесских кафешек — пустующие и тоже заснеженные — словно напоминают, что снег в Одессе не бывает надолго.

Но как же даже этот «недолгий» снег умудряется преображать такие, казалось бы, привычные городские картинки!..

Прогуляемся?

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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