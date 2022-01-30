В Лузановке построят современную Ледовую арену

В Суворовском районе Одессы запланировали возвести Ледовую арену на месте пустыря в Лузановке. Инициатива принадлежит городским властям.

О планах одесской мэрии построить новое спортивное сооружение сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Заказчиком проектирования и выполнения работ по строительству спортивного комплекса в пер. Академика Векслера, Николаевской дороге и ул. Лузановской в Одессе назначено Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Соответствующий проект решения единогласно был одобрен членами Исполнительного комитета Одесского городского совета на заседании 27 января 2022 года.

Мэр Одессы Геннадий Труханов пояснил, что когда-то город совместно с инвестором хотел построить там концертно-выставочный комплекс. Но инвестор отказался, посчитав такой проект затратным.

Сегодня планируется построить на этом месте Ледовую арену стандартного размера, где можно будет организовывать соревнования по хоккею и фигурному катанию, с трибунами для зрителей и раздевалками. Этот проект город планирует реализовать при поддержке средств госбюджета.

Я думаю, что для Суворовского района и города в целом это будет хороший спортивный объект,

прокомментировал принятый проект решения мэр Одессы Геннадий Труханов.

Планируется, что здание Ледовой арены будет двухэтажным, с хоккейными площадками и трибунами для зрителей на 450 посадочных мест. Сейчас проводятся предпроектные исследования.

У одесских городских властей вообще большие планы по развитию спортивной инфрастуктуры в городе.

Так, недавно после капитального ремонта был открыт спорткомплекс «Олимпиец» на проспекте Шевченко.

Сегодня мы писали, что на поселке Котовского построят новую детскую спортшколу. Она появится появится в квадрате улиц Академика Сахарова, Академика Заболотного, Семена Палия и Высоцкого.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на Таирова появится суперсовременный спорткомплекс. Здание будет двухэтажным. На первом этаже разместят залы для спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики и прыжков на батуте. На втором будет тир для пулевой стрельбы.

Напомним, что недавно в микрорайоне Таирова на проспекте Небесной сотни открыли новый комплекс, совмещающий ледовый каток и скейт-парк.

Также в Одессе в скором времени проведут капитальный ремонт Дворца спорта и построят новую спортивно-концертную арену в районе аэропорта.

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