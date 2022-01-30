В селе на Одесчине угарный газ убил супружескую пару

В селе Нерубайском Одесской области трагически погибла супружеская пара. Предварительно, причиной их смерти стал бытовой газ.

Бездыханные тела селян нашел их сын

Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, мужчину и женщину, 1965-го и 1956 годов рождения без признаков жизни обнаружил 29 января по месту жительства их сын. В доме ощущался резкий запах газа.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в дом нет, а на телах нет признаков насильственной смерти.

Таким образом, в полиции пришли к выводу, что по всей вероятности, супруги отравились угарным газом, и квалифицировали случившееся как несчастный случай.

Для определения окончательной причины смерти четы тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Отравление газом – не первый случай в Одесской области в этом году

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай с начала этого года.

Так, 6 января 2022 года в Одессе отравились угарным газом трое жителей Суворовского района – две женщины и молодой человек, члены одной семьи. Вероятной причиной отравления одесситов в ГСЧС назвали утечку газа из газовой колонки.

Днем ранее, 5 января, в Одессе отравились угарным газом пятеро студентов медина, проживающие на улице Пастера. Причиной отравления назвали неисправность системы вентиляции газовой колонки.

Но наиболее страшный случай произошел в новогоднюю ночь в дачном доме в Надлиманском массиве Одесского района – там угарный газ от топливного генератора убил целую семью. Тела двух взрослых и троих детей 5-ти, 7-ми и 9-ти лет нашли 4 января. Как рассказали правоохранители, в ту ночь в доме выключили свет, и семья легла спать, включив генератор.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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