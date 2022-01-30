Ковидный антирекорд, бдительная гроза воришек и вертолет скорой помощи: главные новости Одессы за 29 января

В субботу, 29 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события в Украине, Одессе и Одесской области.

Кировский районный суд Днепра избрал меру пресечения нацгвардейцу Артему Рябчуку, уроженцу Одесской области, который 27 января 2022 года устроил массовый расстрел на территории днепровского завода «Южмаш». Его отправили под стражу на время следствия без права внесения залога.

Интерпол признал, что Россия преследует задержанного в Италии в конце прошлого года украинского режиссера, бывшего главного режиссера Одесского театра оперы и балета Евгения Лавренчука по политическим мотивам. Между тем, суд Неаполя не разрешил режиссеру вернуться в Украину.

Одесская область бьет антирекорды по выявлению новых случаев COVID-19. Так, на утро субботы, 29 января 2022 года, в регионе официально зарегистрировано 2598 новых случая коронавируса тогда как днем ранее таких случаев было 2406.

Кроме того, по состоянию на 29 января 2022 года, Одесская область находится в тройке лидеров по уровню госпитализаций больных, зараженных COVID-19. Регион отнесен к «оранжевой» зоне карантина.

Стали известны подробности ЧП в одесском Хуторском переулке, где обрушилась стена жилого дома. В результате погиб рабочий.

В Одессе благодаря вмешательству неравнодушной горожанки правоохранителям удалось задержать двух мужчин, укравших металлический забор.

В Одесской области планируется запустить пилотный проект по аэромедицинской эвакуации. Так, область получит вертолет, который сможет перевозить пациентов, проводить экстренную госпитализацию и вылетать на чрезвычайные ситуации.

Фото «Четвертой студии»

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