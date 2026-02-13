Ключевые моменты:

В ночь с 12 на 13 февраля Одесса пострадала от ударов по энергетике, поврежден объект ДТЭК.

Разрушения масштабные, ремонт займет длительное время.

Бригады аварийно-восстановительных работ уже приступили к работе.

Главный приоритет – восстановление электроснабжения критической инфраструктуры города.

В компании рассказали, что масштаб разрушений оказался настолько серьезным, что на возвращение оборудования в трудоспособное состояние требуется длительное время.

«Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения от спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – начинают ремонт», – сообщили в ДТЭК.

Энергетики подчеркивают: первоочередная задача – обеспечить электроэнергией все объекты критической инфраструктуры.

В компании уверяют: борьба за свет продолжается, и профессионалы делают все, чтобы город снова был со светом.

Но в настоящее время вернуть электричество в дома некоторых жителей Приморского и Хаджибейского районов обещают не ранее утра 15 февраля.

Как сообщалось, в ночь на пятницу, 13 февраля, россияне вновь атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки потрадали как жилые дома, так и ряд объектов инфраструктуры. Часть города осталась без света.

