Ключевые моменты:

Ночная атака дронов на Одессу привела к масштабному пожару в автосалоне, где огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров.

Спасатели работали в сверхсложных условиях.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, огонь в автосалоне распространился на площадь 2 тысячи квадратных метров.

Спасатели работали в условиях максимального риска: горели не только помещения, но и припаркованные рядом автомобили, а также гаражные боксы.

Параллельно с тушением автосалона, расчеты ГСЧС работали на поврежденном энергетическом объекте, который после удар адронами также получил серьезные повреждения.

В ГСЧС также напомнили, что в нескольких районах Одессы зафиксированы прямые попадания в многоэтажки и падение обломков. Взрывными волнами выбиты окна, повреждены межэтажные конструкции и стены квартир. К счастью, в жилом секторе города этой ночью обошлось без возгораний и, что самое главное, без пострадавших.

Всего на ликвидацию последствий ночного налета в Одессе были брошены десятки единиц спецтехники. На данный момент все пожары в городе потушены.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля 2026 года, Одесса вновь оказалась под ударом вражеских беспилотников. В городе зафиксированы серьезные повреждения жилого фонда и гражданских объектов. Часть одесситов остались без света.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в результате атаки по порту в Одесской области области один человек погиб и еще шестеро ранены.