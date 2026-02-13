Ключевые моменты:

Ночью 13 февраля 2026 года Россия атаковала Одесскую область дронами.

Погиб один человек, еще шестеро получили ранения, трое – в тяжелом состоянии.

Повреждена портовая инфраструктура, загорелись автомобили и вагоны.

Пожары ликвидированы, правоохранители документируют военные преступления.

Как сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер, состояние троих пострадавших тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь.

«Целью российских террористов стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области.

В порту повреждены склады с удобрениями. Возникли пожары – загорелись 4 легковых автомобиля и грузовые вагоны», – рассказал Кипер.

По его информации, в Одессе зафиксировано попадание и падение обломков БпЛА на территории автосалона и санатория.

«Два «шахеда» попали в квартиры в двух жилых домах, без последующего возгорания», – добавил глава ОВА.

Пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидировали спасатели. На местах происшествий работают экстренные и коммунальные службы.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.