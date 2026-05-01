Российская атака 30 апреля 2026 полностью разрушила школу «Хабад Ор Авнер» — образовательный и социальный центр для сирот и переселенцев.

124 ребенка из детского дома Мишпаха Украина спаслись в приюте, никто не пострадал.

Школа годами поддерживала еврейское образование и помощь подросткам со всей Украины.

Еврейская школа «Хабад Ор Авнер» в Одессе разрушена после ночной атаки 30 апреля.

По информации историка и журналиста Шимона Бримана, здание учебного заведения получило повреждение и стало непригодным для дальнейшего использования.

Он добавил, что 124 ребенка из еврейского детского дома Мишпаха Украина не пострадали.

«Мы едва успели закрыть дверь убежища и прогремел мощный взрыв. Он встряхнул всю улицу, но скорость нашей реакции в этот раз была критически важна», — отметила воспитательница.

Добавим, что школа “Ор Авнер” в Одессе на протяжении многих лет обеспечивала не только еврейское образование, но и была поддерживающей средой для сотен подростков, сирот и переселенцев из всех регионов Украины.

Стоит отметить, что главный раввин Одессы Авраам Вольф не думает о прекращении существования заведения. Он добавил, что все отстроят, несмотря на обстрелы и отключение электроэнергии.

Напомним, Одесса приходит в себя после очередной массированной атаки, которая произошла в ночь на 30 апреля 2026 года.