Ключевые моменты:

В Одессе фиксируют случаи буллинга детей работников ТЦК из-за профессии их родителей.

Школьникам якобы цепляли оскорбительные таблички с надписями по ТЦК.

В ТЦК отмечают, что общественное напряжение вокруг мобилизации переносится и на семьи.

Работники ТЦК выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих семей.

Дети начали отвечать за работу родителей в ТЦК

Во время заседания временной следственной комиссии подполковник, заместитель начальника психологической поддержки персонала Одесского ОТЦК и СП Владимир Чабан сообщил, что дети работников ТЦК сталкиваются со случаями буллинга. Все из-за профессии своих родителей.

По его словам, школьникам даже прикрепляли на одежду таблички с оскорбительными надписями, связанными с ТЦК. В центре комплектования отмечают, что на фоне общественного напряжения вокруг мобилизационных процессов военные также все чаще беспокоятся о безопасности своих семей.

«У нас уже есть случаи буллинга детей в Измаильском ТЦК, когда детям цепляли на спину таблички с оскорбительными надписями по ТЦК», — отметил представитель центра комплектования.

Чабан также добавил, что из-за общественного резонанса вокруг работы ТЦК часть военнослужащих испытывает беспокойство за собственную безопасность и безопасность своих близких.

Отдельно он озвучил данные по личному составу: около 43% военнослужащих Одесского областного ТЦК имеют статус участников боевых действий. По словам Владимира Чабана, среди работников есть военные, принимавшие участие в боевых действиях уже после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, ДБР расследует превышение полномочий сотрудниками Одесского СИЗО после публикации видео с издевательствами над заключенным. Пострадавшим оказался сотрудник ТЦК, который сам находится в изоляторе по подозрению в пытках и похищении мобилизованных. Следствие связывает арестованного с избиением военнообязанного, произошедшего 10 апреля на улице Генуэзской в ​​Аркадии.