Ключевые моменты:
- В Одессе фиксируют случаи буллинга детей работников ТЦК из-за профессии их родителей.
- Школьникам якобы цепляли оскорбительные таблички с надписями по ТЦК.
- В ТЦК отмечают, что общественное напряжение вокруг мобилизации переносится и на семьи.
- Работники ТЦК выражают обеспокоенность по поводу безопасности своих семей.
Дети начали отвечать за работу родителей в ТЦК
Во время заседания временной следственной комиссии подполковник, заместитель начальника психологической поддержки персонала Одесского ОТЦК и СП Владимир Чабан сообщил, что дети работников ТЦК сталкиваются со случаями буллинга. Все из-за профессии своих родителей.
По его словам, школьникам даже прикрепляли на одежду таблички с оскорбительными надписями, связанными с ТЦК. В центре комплектования отмечают, что на фоне общественного напряжения вокруг мобилизационных процессов военные также все чаще беспокоятся о безопасности своих семей.
«У нас уже есть случаи буллинга детей в Измаильском ТЦК, когда детям цепляли на спину таблички с оскорбительными надписями по ТЦК», — отметил представитель центра комплектования.
Чабан также добавил, что из-за общественного резонанса вокруг работы ТЦК часть военнослужащих испытывает беспокойство за собственную безопасность и безопасность своих близких.
Отдельно он озвучил данные по личному составу: около 43% военнослужащих Одесского областного ТЦК имеют статус участников боевых действий. По словам Владимира Чабана, среди работников есть военные, принимавшие участие в боевых действиях уже после начала полномасштабного вторжения России.
Напомним, ДБР расследует превышение полномочий сотрудниками Одесского СИЗО после публикации видео с издевательствами над заключенным. Пострадавшим оказался сотрудник ТЦК, который сам находится в изоляторе по подозрению в пытках и похищении мобилизованных. Следствие связывает арестованного с избиением военнообязанного, произошедшего 10 апреля на улице Генуэзской в Аркадии.