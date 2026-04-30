Очередная ночь террора

обстріл Одеси 30 квітня 2026 року

Больше всего пострадал Приморский район, где пострадали 22 здания, в том числе жилые дома, школа, детский сад, гостиница, а также объекты инфраструктуры. Зафиксировано повреждение 732 окон: 680 – в квартирах жителей, еще 48 – в подъездах и местах общего пользования. Также повреждены 4 балконных блока.

Особенно впечатляют фото поврежденных квартир на верхних этажах многоэтажек, где выбиты не только окна, но и разрушены стены.

В настоящее время врачи борются за жизнь 20 пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, на улицах уже работают коммунальщики. На утро жители уже подали 132 заявления на компенсацию за поврежденное имущество, надеясь на помощь от города и государства.

