Ночью 1 мая враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области дронами.

Повреждены причалы и склады, возникли локальные пожары.

Возгорания оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Несмотря на атаку, порты продолжают работу.

Как сообщили сегодня утром в Администрации морских портов Украины, в ночь на 1 мая Россия совершила очередную атаку БпЛА по портам на Дунае и Большой Одессе.

«В результате ударов зафиксированы повреждения причальной и складской инфраструктуры, а также локальные возгорания, оперативно ликвидированные силами работников и профильных служб», – отмечается в сообщении.

Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на пятницу, 1 мая, российские войска в очередной раз массированно атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В городе под удар попали жилые многоэтажки в Хаджибейском районе. Пострадали пять человек.

А сегодня днем вражеский дрон атаковал торгово-развлекательный центр «Ривьера» в селе Фонтанка Одесского района, повредив крышу здания. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадавших и жертв нет.