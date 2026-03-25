Депутат Одесского горсовета Петр Обухов заявил, что повреждение здания на Французском бульваре, 10 произошло незаконно и может считаться преступлением.

Основной корпус бывшего винзавода остается памятником архитектуры, несмотря на снятие статуса с части складов.

Разрешений на строительство не выдавалось, городские службы зафиксировали самовольные работы.

Власти требуют остановить работы и добиться восстановления исторического здания.

По словам депутата, весь комплекс зданий был продан на аукционе Фонда госимущества еще в 2021 году. Позже, в 2025 году, через суд собственнику удалось снять статус памятника архитектуры с одного из складских помещений. Однако главный корпус, выходящий на Французский бульвар, этот статус сохраняет.

«Его повреждение вчера ночью – это преступление! В нашем Уголовном кодексе есть статья 298, касающаяся этого. Очевидно, что добрые дела не совершаются тайком ночью во время тревоги», – подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что никаких разрешений на проведение строительных или демонтажных работ по данному адресу город не выдавал. Управление государственного архитектурно-строительного контроля уже составило акт о самовольных работах, а профильные департаменты выдали предписание об их немедленном прекращении.

Материалы направлены в правоохранительные органы для расследования.

При этом Петр Обухов отметил, что намерения застройщика использовать территорию под новое строительство в целом понятны, однако это не должно происходить за счет уничтожения исторического наследия.

«Очевидно, что все эти здания были выкуплены не для того, чтобы продолжать делать там вино. И, пожалуй, можно понять желание владельца снести малоценные здания и вместо них построить коммерчески выгодные дома. Но при этом не должно страдать историческое наследие и архитектурный ансамбль. Памятник архитектуры должен быть сохранен и восстановлен.

Такое варварское отношение к родному городу я понять не могу. И прощать такое не будем.

Единственный путь – это заставить известного застройщика восстановить этот дом и поддерживать его в хорошем состоянии», – резюмировал депутат.

Напомним, в ночь на 24 марта, пока Одесса отражала атаки дронов, тяжелая техника под видом «ликвидации последствий обстрелов» сносила здание 1895 года, чтобы расчистить место для элитных высоток.

21 февраля 2024 года на очередной сессии горсовета была закреплена аренда 1,34 га земли под промышленную зону для ООО «КАПЛОР 7». Тогда чиновники под стенограмму уверяли одесситов, что застройки не будет, прикрываясь созданием небольших участков «историко-культурного назначения».