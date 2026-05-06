Ключевые моменты:

Аукцион стартовал с 24,77 млн грн, но в ходе торгов финальная ставка взлетела до 93 миллионов.

Победитель перебил предложение ближайшего конкурента всего на одну гривну.

Объект переходит компании «Осьминог», принадлежащей Дмитрию Френкелю — владельцу крупной торговой сети «Обжора».

Аукцион в Одессе: кто купил руины на проспекте Шевченко?

На торги был выставлен комплекс зданий, более известный одесситам как бывший «Имексбанк», а в советское время — ресторан «Море». В течение 2024 года объект получил серьезные разрушения в результате серии российских атак, превратившись практически в руины.

Стартовая цена объекта составила около 24,7 миллионов гривен. Потенциальным покупателям предлагают инвестиционный проект — с возможностью реконструкции или полного обновления территории после проведения необходимых экспертиз и восстановительных работ.

Несмотря на плачевное состояние конструкций, за локацию развернулась настоящая борьба: в аукционе участвовали шесть претендентов, включая структуры, связанные с крупными застройщиками («Альматін Одеса», «Мідгард-груп», «Марраон», «Дівелум», «Осьміног»).

Торги проходили в три раунда. Основная схватка в финальном раунде произошла между ООО «Альматін Одеса» и производственно-коммерческим обществом «Осьміног». Победителем вышла компания «Осьміног», предложившая 93 000 001 грн — ровно на одну гривну больше, чем конкурент. Это фирма принадлежит известному одесскому ритейлеру Дмитрию Френкелю – владельцу крупной продуктовой сети «Обжора».

По словам правоведов, такая тактика называется «стратегией последнего шага» или «снайперской ставкой»: участник добавляет минимальную сумму к расчетной ставке оппонента, чтобы гарантированно забрать лот в системе Prozorro, где предложения скрыты до конца раунда.

Что будет на месте бывшего ресторана «Море»?

Пока новый владелец официально не раскрыл планы на участок площадью 2 334,6 кв. м, однако эксперты и горожане активно обсуждают будущее этой территории.

Если компания Дмитрия Френкеля по какой-то причине откажется от подписания договора или не оплатит лот вовремя, право выкупа автоматически перейдет ко второму участнику — «Альматін Одеса».

В случае отказа обоих фаворитов, объект будет выставлен на повторные торги. Пока же кейс «с победой в 1 гривну» остается одним из самых интересных примеров аукционной стратегии в Одессе за последнее время.

