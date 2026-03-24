Ключевые моменты:

Здание 1895 года, памятник архитектуры, подверглось демонтажу под прикрытием последствий обстрелов.

ООО «КАПЛОР 7» получило в аренду 1,34 га под промышленную зону и уже планирует перевести территорию под жилую застройку.

Депутаты и жители направили обращения в правоохранительные органы для защиты культурного наследия.

Застройка Французского бульвара 10: схема захвата земли

По словам Ольги Квасницкой, точка отсчета этого скандала — решение земельной комиссии и сессии горсовета от 21 февраля 2024 года, которая дала согласие на использование территории, а 21 февраля 2024 года сессия Одесского городского совета закрепила аренду 1,34 га земли под промышленную зону для ООО «КАПЛОР 7». Тогда чиновники под стенограмму уверяли одесситов, что застройки не будет, прикрываясь созданием небольших участков «историко-культурного назначения».

Однако уже в августе 2025 года компания «КАПЛОР 7» подала документы на изменение назначения территории в зону Ж-5 для строительства высотных домов от 9 до 16 этажей.

Депутат подчеркивает: то, что выдают за «расчистку завалов» после обстрелов, на самом деле является умышленным уничтожением культурного наследия Одессы.

Летом прошлого года на территории действительно произошёл удар дрона — часть зданий была повреждена. Однако историческое здание 1895 года, памятник архитектуры, оставалось целым. Вчера, под прикрытием ночной тревоги, начался его демонтаж.

«Происходящее — это сознательное разрушение исторического наследия ради расчистки площадки под высотки», — подчеркнула Квасницкая.

Квасницкая заявила, что уже направила официальные обращения в правоохранительные органы, используя свое право депутата требовать устранения нарушений закона. Она призывает жителей соседних улиц (Пироговской, Семинарской) объединиться, так как появление 16-этажных «свечек» на месте памятника архитектуры окончательно уничтожит исторический облик этого района.

