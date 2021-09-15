Винзавод на Французском бульваре достался «темной лошадке» за 235 миллионов

Фонд Госимущества выставил на продажу предприятие «Одессавинпром». Вчера его продали на аукционе за 234,9 млн грн. Покупателем оказалось ООО «Каплор 7».

Участие в торгах приняли 12 участников, стартовая цена объекта выросла в 3,6 раза – с 65 319 289 грн до 234 900 000 грн.

Об этом сообщил руководитель Регионального отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александр Славский.

Победитель аукциона имеет 10 дней, чтобы подписать протокол аукциона, в котором задокументировано победителя аукциона и участника, который занял второе место. В течение этого Фонд Госимущества проверяет, соответствует ли победитель требованиям закона.

Это предполагает полностью раскрытую структуру собственности, отсутствие регистрации в оффшорных зонах, и отсутствие связей с государством-агрессором.

Обязательными условиями соглашения с победителем является сохранение профиля деятельности ЦИК «Одессавинпром» (производство вин) и социальных гарантий работникам в течение 3 лет.

Также победитель обязан будет заключен охранный договор на памятник архитектуры (здание Совхозвинтресту, 1895 года, архитектор – Влодек Л.Л.).

Невыполнение этих условий ведет к расторжению договора купли-продажи.

Тем не менее в Одессе высказывают опасения, как бы территорию предприятия не засроили. Уж в очень удачном месте оно расположено. Тем более в издании «Думская» сообщили, что новые владельцы связаны с киевским застройщиком Степаном Черновецким.

В то время как компанию, оказавшуюся по итогам торгов на втором месте — ООО «Сити Борд Сервис», финальная ставка которого составила 234,2 миллиона, связывают с нынешними арендаторами винзавода «Винами Гулиевых».

И если бы победила эта компания, сомнений в будущем завода было бы намного меньше.

При этом земельный участок не входит в объект приватизации, а требования к ее использованию (в том числе застройки) устанавливают органы местного самоуправления: в данном случае это Одесский городской совет.

Одесский винзавод стал первым из подобных предприятий, который был подготовлен к приватизации в Украине.

Сейчас готовятся к продаже Котовский и Измаильский винодельческие заводы.

Приватизация крупных объектов в Одесской области не происходила в течение как минимум последних 3 лет. В прошлом году поступления от приватизации составили 5,3 миллиона гривен. В этом году в фонде госимущества в Одесской области уже подготовили к аукционам объекты на сумму более 300 000 000. А на аукционах цены вырастут еще больше.

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Фото ФГИ Украины