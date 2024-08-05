Новый владелец винзавода на Французском бульваре снес часть зданий: что происходит

Начальник городского управления ГАСК Александр Авдеев сообщил, что 1 августа прошло обследование указанного объекта. Комиссия зафиксировала факт частичного демонтажа нежилых зданий. По информации Авдеева, они не являются объектами культурного наследия.

Владельцем нежилых построек является компания «Каплор 7». По данным ГАСК, документы для проектирования объекта строительства им не выдали. В реестре строительной деятельности также отсутствует информация о регистрации разрешительных документов по этому адресу.

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Как отметил Александр Авдеев, в настоящее время любые работы на объекте остановлены.

Отметим, компании «Каплор 7» на праве частной собственности принадлежат нежилые здания винзавода общей площадью 18 тысяч 450,5 кв.м. При этом земельный участок используется на основании договора аренды сроком 15 лет.

Напомним, завод «Одессавинпром» в 2021 году приватизировала компания «Каплор 7». За объект она заплатила почти 235 миллионов гривен. Обязательными условиями продажи было сохранение профиля деятельности ЦИК «Одессавинпром» — производство вин. Также компанию обязали заключить охранный договор на памятник архитектуры — здание Совхозвинтресту, 1895 года. Тем не менее в Одессе давно высказывают опасения, как бы территорию предприятия не застроили. Уж в очень удачном месте оно расположено.