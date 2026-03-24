Ключевые моменты:

В Одессе зафиксировано повреждение памятника архитектуры конца XIX века.

На объекте отсутствуют разрешительные документы на проведение строительных работ.

Власти готовят обращение в прокуратуру по факту возможного уничтожения культурного наследия.

Снос здания на Французском бульваре 10: что выявила проверка?

О том, что здание начали сносить во время воздушной тревоги, одесситы сообщили в соцсетях. Речь идет об объекте на Французском бульваре, 10, который имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения — складских помещений удельного ведомства, построенных в 1895 году по проекту архитектора Льва Влодека.

Ситуацию прокомментировал начальник управления ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев. 24 марта на месте бывшего винзавода прошло комиссионное обследование. В проверке участвовали представители городских служб, военной администрации и органов охраны культурного наследия.

По итогам осмотра установлено, что здание получило повреждения.

По данным государственного реестра, нежилые помещения площадью более 18 тысяч квадратных метров принадлежат частной компании ООО «КАПЛОР 7». Земля находится в аренде на 15 лет (договор от мая 2024 года). Однако целевое назначение участка — эксплуатация объектов промышленности, а не жилое строительство.

Авдеев подчеркнул, что город не выдавал никаких градостроительных условий и ограничений по этому адресу. Любые манипуляции с фасадом или конструкциями здания 1895 года являются грубым нарушением закона.

Сейчас готовится официальный акт фиксации нарушений. Этот документ позволит передать материалы в суд и правоохранительные органы.

Мэрия намерена требовать внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), чтобы остановить уничтожение архитектурного облика Французского бульвара.

Опасения одесситов: что будет дальше

Ситуация вызвала обеспокоенность среди жителей города. Одесситы опасаются, что повреждение исторического здания может быть связано с подготовкой к новой застройке, и на месте памятника появится многоэтажный жилой комплекс.

Напомним, часть зданий бывшего винзаводазавода «Одессавинпром» владелец «КАПЛОР 7» снес еще в 2024 году. При этом обязательными условиями приватизации было сохранение профилядеятельности «Одессавинпром» — производство вин. Также компанию обязали заключить охранный договор на памятник архитектуры — здание Совхозвинтресту, 1895 года. Тем не менее в Одессе давно высказывают опасения, как бы территорию предприятия не застроили. Уж в очень удачном месте оно расположено.